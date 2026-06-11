De 1.400.000 dólares para las estrellas a los 289.000 de Carla Leite: estos son los salarios en la WNBA

La WNBA atrae a cada vez más y mejores jugadoras para disputar una de las competiciones más potentes del mundo, convirtiéndose en un problema creciente para los clubs europeos que tienen casi imposible retener a según qué jugadoras en los tramos finales de la temporada, cuando comienzan los entrenamientos en Estados Unidos. Las razones no son solo deportivas, cuanto mejores jugadoras, mayor nivel tiene la competición, sino también económicas.

La WNBA ofrece unos salarios que son inalcanzables para los clubs europeos, por muy poderosos que sean. Las grandes estrellas tienen contratos garantizados que superan el millón de dólares sin olvidar que la temporada ocupa seis meses, de mayo a octubre, mientras que en Europa los acuerdos suelen abarcar diez meses, ya que las pretemporadas se inician en agosto y la campaña concluye en mayo o, a lo sumo, en los primeros días de junio.

Los salarios están estipulados en el convenio colectivo y se establece un máximo de 1.400.000 dólares (1.214.000 euros) y un mínimo de 270.000 (234.144 euros), mientras que el gasto en plantilla por equipo no puede superar los siete millones de dólares (algo más de seis millones de euros). Este nuevo convenio se ha firmado este mismo año tras una dura negociación entre las partes.

Según el portal herhoopstats.com, han firmado ese salario máximo de 1.400.000 dólares Kelsey Mitchell, de Indiana Fever, A’Ja Wilson, de Las Vegas Aces y Napheesa Coolier, de Minnesota Lynx.

En Portland, Carla Leite ha firmado 289.133 dólares que crecerán hasta los 359.000 opcionales en 2028, mientras que Megan Gustafson percibe 500.000 dólares este año y la checa Teja Oblak, 270.000 dólares. Valeriane Ayayi, jugadora del Praga, cobrará medio millón de dólares en Phoenix, donde el salario máximo son los 1.200.000 dólares de Kahleah Cooper.

Nueva York cuenta con tres jugadoras por encima del millón, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart y Jonquel Jones, las tres con 1.190.000 dólares para este 2026. Leo Fiebich, ex del Casademont y que no volverá a Europa tras unirse también a Project B, tiene firmados 293.510 dólares. Raquel Carrera ha pactado 270.000 dólares en su estreno norteamericano.

Marina Mabrey, vieja conocida del Casademont Zaragoza, tiene un salario de 1.200.000 dólares en Toronto, con la misma cantidad garantizada para la próxima campaña. Awa Fam, estrella emergente del baloncesto español, ha firmado 436.016 dólares para este curso que aumentarán a 453.457 y a 498.803 en los dos próximos, aunque no es una jugadora protegida, con una opción para la franquicia de 563.647 dólares para 2029. Sika Koné cobrará 277.500 dólares en Atlanta.

Kayla McBride, que ha pisado el Príncipe Felipe con la camiseta del Fenerbahce, percibe 1.190.000 dólares en Minnesota, que paga 270.000 dólares a la ex del Casademont Antonia Delaere. Caitlin Clark, una de las sensaciones de la Liga llegada desde el baloncesto universitario, percibe 538.846 dólares en Indiana.

Gabby Williams, estrella de la Euroliga con el Fenerbahce, es la mejor pagada de las Valkyries con 1.190.000 dólares que aumentarán a 1.249.500 en 2027 y a 1.309.000 en 2028, siendo además una jugadora protegida, por lo que no puede marcharse a otra franquicia en el draft de expansión. Leila Lacan, la más destacada del Basket Landes el pasado curso, cobrará 289.133 dólares en Connecticut.