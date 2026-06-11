El Casademont Zaragoza sube tres puestos en el 'ranking' de la FIBA: quintas de Europa y primeras de España

Incluso con la temporada ya resuelta, el Casademont Zaragoza sigue cosechando hitos y superándose. La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha publicado este jueves el ranking de equipos femeninos y el conjunto rojillo ha escalado varios puestos: tres, concretamente. Las aragonesas han pasado de ocupar la octava posición a cerrar el quinteto de mejores equipos del continente.

Todo ello, tras una participación histórica en la Euroliga, para cuya Final Six se clasificaron por primera vez en su historia las de Carlos Cantero. Tras entrar por su propio peso entre las mejores de Europa, el papel de las rojillas no dejó que desear tampoco en la fase final, en la que consiguió alzarse con la medalla de bronce ante su gente en el Príncipe Felipe.

Por todo ello, la clasificación de la federación, que tiene en cuenta criterios deportivos en sus dos principales competiciones, la Euroliga y la Eurocup, ha visto escalar al Casademont hasta la quinta posición, siendo uno de los equipos que más ha crecido y colocándose como primer club español de la lista.

Las jugadoras del Casademont se reúnen en la pista antes del encuentro de Euroliga ante el Girona. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, España, con tres equipos, es junto a Turquía el país con mayor representación en el ranking. Al cuadro zaragozano se suman el Valencia Basket, en octava posición tras bajar dos puestos, y el Uni Girona, que se cuela en la lista en novena posición al subir cuatro tras una gran temporada y su participación en la Final Six junto al Casademont, contra el que cayó en el partido por el tercer y cuarto puesto.

En el caso del país otomano, el Fenerbahce, campeón de la Euroliga, se mantiene en primera posición y el Mersin, ganador de la Eurocup tras su eliminación de la máxima competición a manos del Casademont, lo hace en la tercera. El Galatasaray, por su parte, es el que más asciende, nueve puestos, hasta colocarse sexto. Tras españoles y turcos, el único país que cuenta con más de un equipo es Francia: Villeneuve, cuarto, y Basket Landes, noveno. A todos ellos se suman el Praga, de República Checa, que ocupa el segundo puesto, y el Beretta italiano, séptimo.