El zaragozano Raúl Lobaco se queda en Oviedo tras su gran temporada en Primera FEB

Raúl Lobaco se ha hecho un sitio en Primera FEB con el Alimerka Oviedo, con el que acaba de firmar otra brillante temporada. Tanto, que el club del Principado ha decidido ampliar el contrato del jugador zaragozano para que continúe en la capital la temporada 2026-27, en la que el Alimerka volverá a competir en la segunda categoría del baloncesto nacional.

El alero zaragozano se formó en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, llegando a debutar en la ACB con el entonces Tecnyconta en la temporada 2017-18, disputando 19 segundos frente al Montakit Fuenlabrada en la jornada 33, con Pep Cargol en el banquillo. De la capital aragonesa salió en busca de minutos al Pardinyes y el Ponferrada para aterrizar en Oviedo en la campaña 2021-22.

No obstante, aún tuvo otra etapa en el Basket Navarra en busca de más minutos y allí fue un jugador importante en LEB Plata. en 2023 regresó al Alimerka Oviedo, donde se ha convertido en imprescindible para el técnico Javi Rodríguez "gracias a su versatilidad y poderío en defensa -faceta en la que se ha desvelado como un jugador de élite- y su solidez desde la línea de tres puntos. Con más de cien partidos con el conjunto ovetense, este año ha promediado 28.24 minutos de juego siendo el jugador más utilizado de la Primera FEB. En cuanto a números, destacan sus 12 puntos por partido, 52% en tiros de dos, 38% en tiros de tres, 4 rebotes y 11 créditos de valoración por partido", destaca el propio club asturiano en su web.