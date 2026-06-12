Carla Brito, nueva jugadora del Casademont Zaragoza: "Nos vemos pronto, Marea Roja"

El Casademont Zaragoza ha anunciado a su segundo fichaje. El club incorpora al róster a Carla Brito, jugadora española nacida en Puerto del Rosario (Islas Canarias) y con 1,80 metros de altura. El acuerdo alcanzado es para un contrato de dos temporadas, por lo que la deportista finalizaría su vinculación con el conjunto rojillo el 31 de mayo de 2028. Será además, la primera anunciada en sumarse a la disciplina rojilla, dado que Astou Ndour llegará en enero.

Brito se formó en el CB Islas Canarias y dio el salto al baloncesto universitario femenino jugando en South Florida. La propia entidad la describe en su comunicado como "una de las jugadoras españolas con más proyección de su generación". La española se alzó campeona de la American Athletic Conference (AAC) con la Universidad de South Florida, consiguiendo el segundo título en la historia de la institución.

En la final, la jugadora fue nombrada MVP, lo que, sumado a su actuación, le valió para entrar en el quinteto ideal. El triunfo la llevó a disputar después el NCAA March Madness. En su último año en el baloncesto universitario, Brito ha estado cerca de promediar dobles dígitos en anotación (9,9) y en rebotes (9,3), con alrededor de 32 minutos de juego.

Además, la canaria se ha formado acompañando al combinado nacional en la mayoría de convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, con la que acumula un gran palmarés. Brito ha ganado el Oro y ha sido MVP del Europeo sub-17 de 3x3; fue subcampeona del Mundial sub-19 en 2023; Plata en el Europeo sub-18 de 2022 y en el sub-20 de 2024; y Bronce en el Europeo sub-20 de 2023. Del 31 de mayo al 8 de junio se concentró con el segundo equipo de España en Madrid y Nápoles, siendo una de las jugadoras más destacadas con 11 y 14 puntos en los dos partidos frente a Italia.