Casademont Zaragoza
Bojan Dubljevic, tras su paso por el Casademont Zaragoza, se retira del baloncesto profesional
El club aragonés será el último equipo en la inmensa carrera del montenegrino y el de Lugo, un último partido para recordar
Bojan Dubljevic se retira del baloncesto profesional. Tras su paso por el Casademont Zaragoza, el montenegrino ha decidido poner final a una carrera de leyenda que ha durado nada más y nada menos que 17 temporadas en la élite del baloncesto europeo. El mágico encuentro en Lugo que supuso la salvación del equipo aragonés quedará como un punto final increíble para la trayectoria del balcánico.
La noticia ha saltado este sábado tras un mensaje en el que Misko Raznatovic, su agente, anunciaba el adiós de Dubjlevic. Aunque esa publicación fue eliminada a los pocos minutos, este diario ha podido confirmar que la intención de 'Dubi' es firme y ya está tomada.
Su paso por Zaragoza ha sido de luces y sombras. Llegó como el fichaje con más nombre del Casademont para la temporada 24-25 y desde el primer momento demostró que todavía tenía mucho que ofrecer. Dubljevic estaba a nivel, sin exagerar, de MVP de la la ACB, pero una lesión en la manó cortó de raíz su buen momento.
Desde entonces, y aunque volvió a la pistas ya la pasada campaña, el jugador no volvió a ser el mismo. Esta campaña tampoco ha tenido suerte con las lesiones en lo que ha sido un quiero y no puedo (porque su actitud ha sido intachable) que quizá ha sido el punto de influxión que le ha llevado a tomar este decisión.
"Dubljevic es un jugador con una carrera increíble y que no estaba consiguiendo dar el rendimiento que él quería dar. Al final la cabeza ha jugado muchas malas pasadas. Yo creo que todo el año éramos conscientes de que él quería y que lo ha intentado.El ver que quizás no estaba al nivel del Dubi de otros años le ha podido pesar", decía Gonzalo García de Vitoria hace pocos días a este diario en una entrevista.
Su gran momento
El gran tramo de la carrera del balcánico llegó en el Valencia Basket, club al que llegó en 2012 y donde estuvo once temporadas, las cuatro últimas como capitán. Allí se convirtió en leyenda: ganó la EuroCup 2014, la Liga Endesa 2017, la Supercopa Endesa 2017 y la EuroCup 2019; además fue MVP de la final ACB de 2017. Valencia lo despidió en 2023 como segundo jugador con más partidos del primer equipo masculino, extranjero con más partidos y temporadas, y máximo anotador y reboteador histórico de la entidad. Su año cumbre fue 2017. Dubljević fue pieza clave del Valencia campeón de Liga ante el Real Madrid, elegido en el Mejor Quinteto de la ACB y de la EuroCup, jugador del mes en abril y posteriormente MVP de las finales.
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