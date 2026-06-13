El Casademont Zaragoza continúa con la limpia en su plantilla: Wright-Foreman no sigue y Nate Watson no volverá tras su cesión

Qué pocos jugadores del Casademont Zaragoza van a sobrevivir a la que fue, a pesar de la apoteósica salvación, una temporada para el olvido. El club ha anunciado este sábado el adiós de Justin Wright-Foreman y el del cedido Nate Watson. Ninguno de los dos americanos formarán parte de la plantilla del equipo aragonés en la campaña 26-27.

Wright-Foreman se incorporó con la temporada en marcha y con el único objetivo de ayudar al Casademont a cosneguir la permanencia. El jugador estadounidense ha disputado 14 partidos en Liga Endesa, con unos promedios de 11,6 puntos, 1,1 rebotes, 1,5 asistencias y 8 de valoración en 19,44 minutos por encuentro. Aunque ha dejado destellos de una calidad notable y su contribución fue decisiva en algunos partidos, como en Gran Canaria, no acabó de vérsele demasiado integrado en los sistemas del equipo.

El caso de Nate Watson ha sido distinto. El pívot se incorporó a Casademont Zaragoza en la temporada 24-25 ya en curso, y esta última temporada estuvo cedido en el Panionios griego. El pívot norteamericano disputó 14 partidos de Liga Endesa con nuestra camiseta, con unos promedios de 6,8 puntos, 2,1 rebotes, 5,1 de valoración y 12,57 minutos por encuentro. La incógnita sobre su futuro era mayor porque mientras el Casademont sufría en la pintura Watson estaba destacando en Grecia, pero el conjunto aragonés ha decidido no alargar el vínculo entre ambos.

"El club agradece a los dos jugadores su trabajo y profesionalidad durante su etapa en Zaragoza y les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales", dice el Casademont en el anuncio de la marcha de ambos jugadores. El adiós de Wright-Foreman y Nate Watson se une a los ya comunicados de Bojan Dubjlevic, Koumadje y DJ Stephens.