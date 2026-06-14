El Casademont Zaragoza y la fórmula de la Coca-Cola: ahora le toca a Carla Brito

Muchas ganas hay de ver a Carla Brito en el baloncesto europeo. La prometedora canaria es una jugadora que estaba en el radar de muchos equipos para cuando diera el paso de volver a Europa y ha sido el Casademont Zaragoza el que se ha adelantado a todos para fructificar una unión que, a tenor de los antecedentes, puede ser muy provechosa para ambas partes. Porque el fichaje de Brito recuerda irremediablemente al de Leonie Fiebich y al de Helena Pueyo, especialmente al de la balear por su paso por la competición universitaria americana.

El club aragonés insiste en este tipo de incorporaciones por varios aspectos. El primero y el más esencial es que el Casademont rastrea el mercado buscando jugadoras que tengan una mentalidad parecida a la del equipo: joven, con potencial, en fase de crecimiento y con ganas de comerse el mundo. La identidad está clara y es la que le ha permitido a las aragonesas alcanzar cotas hasta hace pocos años inimaginables. Si ese camino ha funcionado, ¿por qué cambiarlo?

Eso sí, y aunque el desarrollo del Casademont también le permite hacer otro tipo de fichajes, también afecta mucho el componente económico. Porque no es lo mismo fichar a una jugadora con potencial que a otra que ya lo ha demostrado y ha explotado. Ese componente de riesgo hace que muchas incorporaciones sean más asequibles. Qué más le gustaría al club zaragozano que fichar a las mejores de Europa o del mundo, pero aunque no ha parado de crecer, ese escalón está reservado para un puñado de clubs europeos que se cuentan con los dedos de una mano y entre los que, por el momento, no está el Casademont.

Lanzadas al estrellato

De hecho, en los últimos años el equipo aragonés ha visto con Fiebich y Pueyo cómo su extraordinario rendimiento las ha revalorizado como jugadoras y las haya puesto en un escalafón salarial que el club ya no puede pagar. En estos dos casos, el Valencia Basket ha pescado en el Ebro para completar sus plantillas.

Pero eso es pasado. Ahora el presente y el futuro (ha firmado por dos temporadas) es Carla Brito. Si dentro de dos años se la vuelve a llevar un gigante europeo será una buena señal para el Casademont porque significará que ha vuelto a dar en el clavo y la española ha dado un extraordinario rendimiento. Aunque los éxitos pasados no aseguran nada, lo cierto es que parece que Brito puede ser esa próxima estrella. A priori, no es tan anotadora como a las que va a suceder, pero sí que es de esas jugadoras que hacen de todo en la pista y tienen ese plus de intensidad capaz de enamorar al Príncipe Felipe.

Hablamos mucho de que el Casademont parece haber acertado, pero la que también da la sensación de que no se ha equivocado es la propia Carla Birto. Porque llega al club de moda de Europa. Como buena amante del baloncesto, a pesar de haber estado a miles de kilómetros y en otro continente, la canaria se habrá percatado de todo lo que está sucediendo alrededor del equipo en las últimas campañas. Zaragoza es ahora mismo una plaza apetecible para cualquiera y más para una jugadora joven que sabe que lo que pase en los próximos meses en la capital aragonesa puede marcar el desarrollo de su carrera.

Qué mejor que llegar a un Casademont consolidado en la élite del baloncesto europeo tras una progresión asombrosa desde su creación en 2020. Fiebich lanzó al equipo al estrellato y Pueyo le ayudó para mantenerse y seguir dando pasos. Ahora es el turno de Carla Birto. Ambición por parte de la canaria y del club no va a faltar.