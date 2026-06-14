Casademont Zaragoza
Los jugadores del Casademont Zaragoza se vuelcan con Bojan Dubljevic tras el anuncio de su retirada: "El GOAT"
Muchos excompañeros han dedicado palabras de cariño en sus redes sociales para el montenegrino
Más allá de su rendimiento en la pista, lo que era evidente y ha quedado en estas últimas cosas todavía más demostrado es el peso que Bojan Dubljevic tenía en el vestuario del Casademont Zaragoza. Por su veteranía, su experiencia, su sabiduría y compañerismo, el montenegrino era uno de los jugadores más queridos por la plantilla. Por eso, tras el anuncio de la retirada de Dubi, han sido muchos los que le han querido mostrar su admiración y cariño.
"Feliz por haber compartido estas dos temporadas contigo. A disfrutar de esta nueva etapa, amigo", escribió Santi Yusta, el capitán del equipo aragonés, en su perfil de Instagram. Palabras similares le dedicó Jaime Fernández, que seguro que se habrá guardado buenos consejos de Dubljevic: "Gracias por todo brate (hermano en serbio), ha sido un placer compartir estos dos años de vestuario contigo".
Y es que la figura de Dubi va mucho más allá y muchos jugadores se sienten realmente afortunados de haber podido ser compañero del balcánico. "Felicidades por una monstruosa carrera", le escribió DJ Stephens. Con menos palabras, pero quizá con más fuerza, se refirió al pívot uno de sus últimos compañeros en la pintura, Devin Robinson. El americano no escribió nada, pero le dedicó una publicación con el símbolo de tres cabras (GOAT en inglés), que es el acrónimo de la expresión inglesa Greatest Of All Time.
Con ese término se refirió también un jugador que casi no estuvo tiempo con Dubljevic, Emir Kabaca, pero el turco también quiso tener un gesto de cariño con el montenegrino. También algún jugador de la cantera ha dejado un mensaje para el pívot. "Gracias Dubi", acompañado con un emoticano de un corazón y otro de un león posteó Anthony Rodríguez.
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