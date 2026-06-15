El Casademont Zaragoza gana la medalla de bronce en el Campeonato de España de 3x3 femenino U17
Las aragonesas vencen al Ensino Lugo en el partido por el tercer y cuarto puesto tras caer en semifinales ante el Valencia Basket
Nuevo logro para la cantera del Casademont Zaragoza. El conjunto rojillo suma a su palmarés una medalla de bronce tras la actuación de su equipo femenino sub-17 en el Campeonato de España de 3x3, celebrado en Santiago de Compostela este fin de semana.
Las aragonesas firmaron un campeonato de mucho mérito con seis victorias y una única derrota que las privó de alcanzar la final. El Casademont (14-8) venció este domingo al Ensino Lugo en el partido por el tercer y cuarto puesto tras caer en semifinales ante el subcampeón, el Valencia Basket (12-16).
Antes, el combinado rojillo, formado por Candela Cuevas, Lydia Lahoz, Blanca Martínez y Cloe Sánchez, ganaron todos los partidos de fase de grupos, a Bilbao Basket y CD La Salle Melilla el viernes, y a CB CEI Toledo y Peyalfe BF León el sábado. En cuartos de final se impusieron a La Laguna Adareva.
- La despedida de un bar que nadie esperaba en Zaragoza después de 26 años: 'La plaza se quedaría muy muerta
- El pueblo a 30 minutos de Zaragoza con una de las mejores piscinas de Aragón: spa y toboganes para toda la familia
- El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
- Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona
- Una de las ermitas más visitadas del Pirineo, joya del románico, no abrirá este verano: 'Ha llegado el momento de que la Iglesia y la administración asuman las responsabilidades
- Natxo González habla tras su infarto del Real Zaragoza y lo que le espera en Primera RFEF: 'Lalo me inspira fiabilidad; con él, el club está en buenas manos
- El gurú Ibai Gómez, Ander Herrera y todos los hombres que vendrán a hacerse un nombre al Real Zaragoza
- La despedida más silenciosa tras el descenso del Real Zaragoza: mejor no hablar y pasar página