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El Casademont Zaragoza gana la medalla de bronce en el Campeonato de España de 3x3 femenino U17

Las aragonesas vencen al Ensino Lugo en el partido por el tercer y cuarto puesto tras caer en semifinales ante el Valencia Basket

El equipo femenino sub-17 de 3x3 del Casademontc, con la medalla de bronce.

El equipo femenino sub-17 de 3x3 del Casademontc, con la medalla de bronce. / Fundación Basket Zaragoza

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Bruno Palacio

Nuevo logro para la cantera del Casademont Zaragoza. El conjunto rojillo suma a su palmarés una medalla de bronce tras la actuación de su equipo femenino sub-17 en el Campeonato de España de 3x3, celebrado en Santiago de Compostela este fin de semana.

Las aragonesas firmaron un campeonato de mucho mérito con seis victorias y una única derrota que las privó de alcanzar la final. El Casademont (14-8) venció este domingo al Ensino Lugo en el partido por el tercer y cuarto puesto tras caer en semifinales ante el subcampeón, el Valencia Basket (12-16).

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Antes, el combinado rojillo, formado por Candela Cuevas, Lydia Lahoz, Blanca Martínez y Cloe Sánchez, ganaron todos los partidos de fase de grupos, a Bilbao Basket y CD La Salle Melilla el viernes, y a CB CEI Toledo y Peyalfe BF León el sábado. En cuartos de final se impusieron a La Laguna Adareva.

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