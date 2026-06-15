Marco Spissu se despide del Casademont Zaragoza: "Había imaginado un final diferente"

No ha tardado mucho Marco Spissu, tras el anunció de su no continuidad en el Casademont Zaragoza, en despedirse del equipo, de la capital aragonesa y de la Marea Roja. A través de una publicación en su cuenta privada de Instagram, el italiano ha expresado sus sentimientos una vez se ha hecho público que no volverá a vestir la camiseta del Casademont. "Hola Zaragoza, después de dos años maravillosos ha llegado el momento de despedirse. Mi camino termina aquí, aunque habría imaginado un final diferente. Me llevo solo gratitud por todo lo que esta ciudad y esta experiencia me han regalado", comienza la carta del base.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros de equipo, al staff y a todas las personas que han trabajado cada día a nuestro lado, haciéndome sentir como en casa desde el primer momento. Un agradecimiento especial va para los aficionados, que nunca dejaron de apoyarnos, en los momentos buenos y en los más difíciles, llenando el pabellón y haciéndonos sentir su cariño hasta el último día", asegura Marco Spissu.

A pesar de que se va como un héroe por lo que pasó en Lugo, el italiano pide perdón. "Siento no haber logrado, junto al equipo, regalaros un objetivo importante. Es algo que me habría gustado compartir con vosotros y que seguirá siendo uno de mis arrepentimientos deportivos de estos dos años, porque esta ciudad y la Marea Roja se lo merecían", dice el ya exjugador del Casademont Zaragoza.

El momento mágico

Aunque, por supuesto, tiene palabras para la sucedido en el Pazo de los Deportes. "Si hay una imagen que me llevaré conmigo es la de la última canasta. No por el tiro en sí, sino por todo lo que había detrás: meses de sacrificio, muchos cambios y un grupo que nunca dejó de creer. He intentado darlo todo cada día por esta camiseta y estoy orgulloso de que el camino haya terminado con la permanencia en la ACB", dice Spissu.

La carta del italiano acaba de manera especialmente emotiva. "Zaragoza me ha dado mucho más que baloncesto. Aquí he conocido a personas extraordinarias que se han convertido en referentes, como una verdadera familia. Son lazos que llevaré conmigo allá donde vaya. Nos vemos pronto, Zaragoza. Una parte de mí se quedará aquí para siempre".