Casademont Zaragoza
Marco Spissu, el héroe de Lugo, no seguirá en el Casademont Zaragoza: "Esta será siempre tu casa"
El triple que le dio la salvación al club fue el último tiro con la camiseta del equipo aragonés
El triple con el que Marco Spissu salvó al Casademont Zaragoza y lo mantuvo en la ACB fue el último tiro que el italiano hizo con la camiseta del equipo aragonés. A pesar de que convertirse en el héroe de Lugo parecía que abría una posibilidad para la continuidad del base, finalmente ha informado este lunes que Spissu no formará parte de la plantilla de la próxima temporada.
"Desde su llegada al club, Marco se ha distinguido por su capacidad de liderazgo, su talento en la dirección de juego y su implicación diaria, convirtiéndose en una pieza importante dentro y fuera de la pista. Durante estas dos temporadas, Marco ha demostrado en todo momento una actitud ejemplar, poniendo su experiencia y calidad al servicio del equipo y representando con orgullo los valores de Casademont Zaragoza", explica el club en un comunidado
No podía faltar en la despedida del equipo a Spissu el recuerdo a lo que pasó en el Pazo de los Deportes. "Hay muchos y muy importantes momentos compartidos, pero indiscutiblemente quedará para siempre en el recuerdo el triple en Lugo que certificó la permanencia del equipo en la Liga Endesa. Una acción decisiva que forma ya parte de la historia reciente de nuestro club y del baloncesto. Desde el club queremos agradecerle su trabajo, profesionalidad, esfuerzo y dedicación durante esta etapa, así como desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y deportivos. Gracias por todo, Marco. Zaragoza siempre será tu casa", acaba el Casademont.
El base ha estado dos temporadas en el equipo aragonés y su rendimiento ha ido claramente de menos a más. Spissu comenzó deleitando al Príncipe Felipe, dejando buenas actuaciones y mostrando una regularidad que ha ido perdiendo con el paso de los meses. Esta último campaña, lastrado por varios problemas físicos, el italiano no ha estado al nivel esperado, aunque su superlativo partido en Lugo y su inolvidable triple final pusieron el mejor de los broches a su paso por el Casademont.
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