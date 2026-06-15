Txus Vidorreta se despide del Tenerife con el Casademont Zaragoza a la espera

Txus Vidorreta ya no es entrenador de La Laguna Tenerife. El técnico vasco, uno de los objetivos del Casademont Zaragoza para su banquillo, se ha despedido del conjunto isleño en una rueda de prensa emotiva en el que ha confesado que piensa que allí "ha tocado techo" y que necesita "un cambio". Habrá que ver si ese cambio le trae hasta la capital aragonesa, porque aunque el interés del club aragonés es real, hay otros equipos potentes con el puesto de entrenador vacante.

Ninguna pista dio Vidorreta sobre su futuro. Quizá tampoco era el día, porque lo que tocaba era decir adiós a su exitosa etapa en Tenerife. "En la vida hay que saber cuando un ciclo llega a su fin; y eso lo hemos estado hablado durante un tiempo. El proyecto necesitaba caras nuevas y eso implicaba que yo siera un paso al costado para que siguiera habiendo la misma ilusión", explicó el técnico. "Tengo la sensación de que aquí había tocado techo. Me sentía agotado. Necesitaba estar plenamente convencido para seguir y no lo estaba", continuó el vasco.

Por eso, y por motivos familiares, el entrenador deseado por el Casademont Zaragoza aseguró que necesita un cambio de aires. "Se va a abrir una nueva etapa para mi. Si seguía aquí igual se me pasaba el arroz y ya era tarde para volver a crecer en un nuevo proyecto y construir algo, que es lo que siempre a mí me ha gustado", destacó Vidorreta.

Así explico la salida del vasco Aniano Cabrera, el presidente del club canario. "Hay un momento en el que nos solicita poder liberarse del contrato, y con una persona que le ha dado tanto al club, lo más fácil es facilitarle esa salida. Nos quedamos con todo lo bueno que le ha dado a este club. Sempre serás parte de esta entidad".