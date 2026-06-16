Gloria Estopá cambia el Valencia Basket por el Casademont Zaragoza y será la segunda de Carlos Cantero

El Casademont Zaragoza ya tiene sustituto, o mejor dicho sustituta, para Arnau Ferreres. Gloria Estopá cambia el Valencia Basket, donde era ayudante de Rubén Burgos y se incorpora al staff técnico del equipo aragonés y, junto a Marie-Pierre Uriarte, será la segunda de Carlos Cantero durante la temporada 26-27. Estopá posee una trayectoria en el baloncesto femenino nacional, con experiencia en diferentes categorías y competiciones del baloncesto español.

La entrenadora catalana ha desarrollado gran parte de su carrera en el trabajo de formación y desarrollo de jugadoras, pasando por clubes como Femení Sant Adrià, Barça CBS y Valencia Basket. Su recorrido también incluye experiencia en Liga Femenina, donde llegó a dirigir al primer equipo de Sant Adrià, además de su etapa más reciente en Valencia Basket, donde ha ejercido como entrenadora ayudante del primer equipo y responsable del equipo que estaba vinculado en Liga Femenina Challenge, el Club Nou Basquet Paterna. Asimismo, ha formado parte de diferentes proyectos de la FEB, participando en selecciones de formación y consiguiendo recientemente el oro en el Eurobasket U20F como entrenadora asistente de la selección española.

"Gloria llega a Zaragoza para acompañar a Carlos Cantero y Marie-Pierre Uriarte en una nueva temporada ilusionante ¡Bienvenida a Zaragoza!", le desea el club aragonés a Estopá en el comunicado en el que ha desvelado su incorporación al Casademont.