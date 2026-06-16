Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Buses ZaragozaPablo AlfaroViruela del monoMercadonaDiego FuoliLogopeda Valencia
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Gloria Estopá cambia el Valencia Basket por el Casademont Zaragoza y será la segunda de Carlos Cantero

La entrenadora catalana, hasta ahora ayudante de Rubén Burgos, ha desarrollado gran parte de su carrera en el trabajo de formación y desarrollo de jugadoras

Estopa, celebrando la Copa de la Reina ganada por Valencia Basket

Estopa, celebrando la Copa de la Reina ganada por Valencia Basket / FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya tiene sustituto, o mejor dicho sustituta, para Arnau Ferreres. Gloria Estopá cambia el Valencia Basket, donde era ayudante de Rubén Burgos y se incorpora al staff técnico del equipo aragonés y, junto a Marie-Pierre Uriarte, será la segunda de Carlos Cantero durante la temporada 26-27. Estopá posee una trayectoria en el baloncesto femenino nacional, con experiencia en diferentes categorías y competiciones del baloncesto español.

La entrenadora catalana ha desarrollado gran parte de su carrera en el trabajo de formación y desarrollo de jugadoras, pasando por clubes como Femení Sant Adrià, Barça CBS y Valencia Basket. Su recorrido también incluye experiencia en Liga Femenina, donde llegó a dirigir al primer equipo de Sant Adrià, además de su etapa más reciente en Valencia Basket, donde ha ejercido como entrenadora ayudante del primer equipo y responsable del equipo que estaba vinculado en Liga Femenina Challenge, el Club Nou Basquet Paterna. Asimismo, ha formado parte de diferentes proyectos de la FEB, participando en selecciones de formación y consiguiendo recientemente el oro en el Eurobasket U20F como entrenadora asistente de la selección española.

Noticias relacionadas y más

 "Gloria llega a Zaragoza para acompañar a Carlos Cantero y Marie-Pierre Uriarte en una nueva temporada ilusionante ¡Bienvenida a Zaragoza!", le desea el club aragonés a Estopá en el comunicado en el que ha desvelado su incorporación al Casademont.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents