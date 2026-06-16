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Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, bendice la llegada de Gloria Estopá: "Es un fichaje TOP"

La catalana se pronuncia en redes sociales y destaca todo lo bueno que ha escuchado de la nueva ayudante Carlos Cantero

Gloria Estopá dando instrucciones durante un entrenamiento con la selección

Gloria Estopá dando instrucciones durante un entrenamiento con la selección / FEB

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Si Gloria Estopá, la nueva ayudante de Carlos Cantero en el Casademont, acaba triunfando en Zaragoza solo el tiempo lo dirá, pero seguro que la entrenadora se habrá sentido respaldada cuando ha leído el mensaje de quizá la voz más influyente del equipo femenino. Mariona Ortiz ha sido la primera en darle la bienvenida a Estopá con un mensaje en sus redes sociales.

"No la conozco personalmente… Pero todas las jugadoras que si, me hablan maravillas de ella. Personalmente, me parece un fichaje TOP. !Bienvenida!", ha escrito Mariona Ortiz en su perfil de X junto a un emoticono de un león.

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Por su parte, el propio Casademont también tuvo palabras de cariño hacia su nueva incorporación. "Gloria llega a Zaragoza para acompañar a Carlos Cantero y Marie-Pierre Uriarte en una nueva temporada ilusionante ¡Bienvenida a Zaragoza!", le desea el club aragonés.

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