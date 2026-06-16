Nadia Fingall, jugadora del Casademont Zaragoza, sigue sin debutar en la WNBA

Han pasado diez días desde que el Casademont Zaragoza anunció que Nadia Fingall iba a emprender un viaje a su país natal para jugar en la WNBA. Las Golden State Valkyries, ante sus problemas en su juego interior, decidieron apostar por el fichaje de la americana para que les ayudara hasta final de temporada. Aunque, de momento, Fingall no está teniendo nigún tipo de protaginismo. De hecho, la del Casademont todavía no ha podido debutar en la mejor competición del mundo.

Es pronto para sacar ningún tipo de conclusión, pero sorprende que, tras tres encuentros en los que la ala pívot estaba ya disponible para jugar, todavía no haya disputado ningún minuto. El buen hacer de las Valkyries, que han ganado esos tres choques, puede hacer que a Fingall le cueste entrar más en la rotación, además de que seguro que está viviendo su propio periodo de adaptación.

No obstante, la abultada victoria (78-58) de esta pasada madrugada de la franquicia ante las Angeles Sparks parecía el momento perfecto para que la jugadora del Casademont saltara por primera vez a cancha al menos en el último cuarto, pero ese esperado estreno tampoco llegó.

Sin perder la sonrisa

Sin embargo, no pierde su característica sonrisa y su buen humor Nadia Fingall, que así hablaba en una entrevista previa al partido y en la que valoraba su aterrizaje en la WNBA. "La verdad es que ha sido un torbellino, abrumador en el mejor sentido posible. Ha sido un poco volver a conectar con gente que conozco desde hace bastante tiempo. El año pasado pude venir a dos o tres partidos. Ahora vivirlo desde el otro lado… Creo que el año pasado nunca habría pensado que esto fuera posible. Así que me siento muy afortunada de poder vivir esta experiencia y quiero aprovecharla al máximo", explicó la americana.

Fingall, que renovó su contrato con el Casademont y seguirá la temporada que viene a las órdenes de Carlos Cantero,se reincorporará al equipo aragonés con la temporada ya comenzada.