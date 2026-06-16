Estos son los únicos jugadores que tienen contrato con el Casademont Zaragoza: una plantilla desahuciada

Bien sabe el Casademont Zaragoza que no se puede permitir una temporada como la que a punto estuvo de terminar en tragedia. Por ello, el club, a pesar del éxtasis que se vivió la última jornada ante el Breogán, ha decidido no mirar atrás y comenzar una revolución que amenaza con no dejar títere con cabeza. El anunciado adiós de Spissu, con el significado sentimental que tiene, es el último de una larga lista que el Casademont ha ido anunciado periódicamente.

Tal va a ser la recontrucción que, ahora mismo, solo hay cuatro jugadores con contrato para el próximo curso. Ellos son Santi Yusta, Jaime Fernández, Miguel González y Joaquín Rodríguez. Y no sería descabellado que alguno de ellos no empezará la próxima campaña, porque, por ejemplo, los rumores sobre una posible salida del capitán del Casademont Zaragoza no cesan.

Por el momento, además de Spissu, han abandonado el equipo aragonés DJ Stephens, Justin Wright-Foreman, Chirst Koumadje y Bojan Dubljevic (que se ha retirado). Además, aunque no hay comunicación oficial del club zaragozano, Youssouf Traoré tampoco estará aquí en sepetiembre porque el africano vivirá su particular sueño americano en la NCCA. Por otra parte, Nate Robinson, que sí que tenía contrato para 2027, tampoco seguirá tal y como ha querido el Casademont, que ha roto el vínculo que le unía al pívot cedido en Grecia.

Las incógnitas

Así pues, de la 'vieja' plantilla del Casademont 25-26 (de los que acabaron el curso) tan solo quedan dos incógnitas de jugadores que ni tienen contrato ni el equipo ha anunciado su adiós. Ellos son Devin Robinson y Gabriel Olaseni. Ambos finalizan su vinculación con el club a final de junio. Pero, por el momento, el Casademont Zaragoza no se ha pronunciado al respecto.

Dependerá mucho si hay más bajas, y por supuesto los fichajes, de la opinión del nuevo técnico de los aragoneses. Sea el que sea. El deseado por el Casademont para su banquillo es Txus Vidorreta, ya desvinculado del Tenerife, pero todo está en el aire y del próximo entrenador dependerá el destino de los últimos supervivientes del equipo.