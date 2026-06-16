El Unicaja valora la opción de Txus Vidorreta, el entrenador que pretende el Casademont Zaragoza

El Unicaja sigue trabajando para cerrar su banquillo y cubrir el enorme vacío que deja Ibon Navarro en el Carpena. Txus Vidorreta es la primera opción que maneja el club malagueño para iniciar el nuevo proyecto deportivo, aunque desde el propio club se asegura que no es la única. Se trabaja en tres escenarios distintos, pero con el exentrenador del Tenerife como colocado en lo más alto de esa lista. Su nombre lo adelantó este martes Radio Marca Málaga, que incluso da por cerrado su fichaje como nuevo entrenador verde, algo que este medio no ha podido confirmar.

Este interés malagueño supone un serio contratiempo para el Casademont Zaragoza, que pretende al técnico vasco para su banquillo y abrir una nueva etapa tras otra temporada decepcionante con tres técnicos, Jesús Ramírez, Joan Plaza y Gonzalo García de Vitoria. La entidad aragonesa ya había trasladado su propuesta a Vidorreta y esperaba que el preparador bilbaino, que este lunes se despidió del CB Canarias tras ocho años seguidos en el banquillo, se decantara por la oferta del Casademont Zaragoza.

En un verano con banquillos muy potentes de la ACB buscando dueño, la irrupción del Unicaja supone un problema para el Casademont Zaragoza. Aunque Txus Vidorreta explicó en la rueda de prensa de su despedida que uno de los motivos de abandonar las islas era poder estar más cerca de su familia (su hijo mayor va a empezar la universidad en San Sebastián), la potencia económica y deportiva del Unicaja es superior a la aragonesa. También la exigencia de resultados en una entidad acostumbrada a estar entre los mejores, especialmente en la brillante etapa de Ibon Navarro que acaba de cerrarse.

La entidad cajista trabaja desde hace días en la búsqueda de un entrenador capaz de dar continuidad competitiva a un ciclo que ha elevado al Unicaja a una dimensión desconocida en su historia reciente. No se trata de una elección menor. El club no solo debe sustituir a un técnico ganador, sino también al arquitecto de un modelo reconocible, ambicioso y admirado en España y en Europa. En ese escenario, Vidorreta aparece como el candidato mejor colocado.

La primera opción del Unicaja

El técnico vasco es, ahora mismo, el nombre que ha elegido la dirección deportiva. El Unicaja negocia su incorporación con la idea de cerrar cuanto antes una cuestión capital para poder avanzar en la planificación de la plantilla 2026-2027. La prioridad es que el nuevo entrenador partícipe desde el inicio en la construcción del equipo y en las decisiones que marcarán el futuro inmediato del proyecto.

Vidorreta reúne varios elementos que lo convierten en una opción de máximo nivel. Es un entrenador con experiencia, carácter, conocimiento profundo de la Liga Endesa y una trayectoria consolidada en proyectos competitivos. Además, conoce perfectamente el ecosistema de la Basketball Champions League, una competición que el Unicaja ha convertido en parte esencial de su identidad reciente y en la que quiere seguir siendo protagonista.

Un perfil de garantía para una etapa exigente

La elección del sustituto de Ibon Navarro no puede entenderse como un simple cambio de banquillo. El listón queda muy alto. Por eso el club busca un técnico que no necesite adaptación a la élite, que domine los códigos de una plantilla larga, exigente y sometida a un calendario de máxima presión.

En ese perfil encaja Vidorreta. Su nombre transmite oficio, competitividad y capacidad para ordenar equipos con ambición. El Unicaja necesita a alguien que no llegue a experimentar, sino a liderar desde el primer día. La entidad quiere minimizar riesgos en una transición que será delicada por todo lo que deja atrás Ibon, pero también ilusionante por la posibilidad de consolidar al club entre los grandes referentes del baloncesto europeo fuera de la Euroliga.

La negociación abierta y no cerrada con Txus Vidorreta marca el primer gran movimiento del Unicaja 2026/2027. A partir de ahí se ordenará el resto. La plantilla tendrá que ajustarse a las ideas del nuevo técnico, a las necesidades detectadas durante el curso y a una exigencia que no baja después de los éxitos recientes.

Las conversaciones siguen su curso y el camino parece cada vez más definido. Txus Vidorreta es la primera opción y todo apunta a que puede ser el entrenador elegido para suceder a Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja. Si el bilbaíno acaba eligiendo Málaga, el Casademont Zaragoza sufrirá un duro revés nada más comenzar su planificación y tendrá que buscar un nuevo inquilino para su banquillo.