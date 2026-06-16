El Valencia Basket y el exentrenador del Casademont Zaragoza Andreu Casadevall separan sus caminos

El Valencia ha optado por realizar un cambio en una de las secciones más importantes del club, la dirección de cantera, y se ha renovado con una sustitución en el cargo tras la jubilación de un técnico con relación con Zaragoza: "Biel Román será el encargado de recoger el testigo de Andreu Casadevall y dirigir la cantera masculina de Valencia Basket las próximas 4 temporadas", informó la entidad taronja en un comunicado.

El club valenciano y Andreu Casadevall separan así sus caminos tras casi nueve temporadas trabajando juntos. El técnico catalán fichó por el Valencia en 2017, varios meses después de su última experiencia como entrenador en Liga ACB, que fue como primer entrenador en el Casademont Zaragoza.

Casadevall llegó a la capital aragonesa en noviembre de 2015 para sustituir a Pep Cargol y dirigió al conjunto rojillo durante gran parte de la temporada en curso. En la 2016-2017, comenzó la campaña como entrenador del equipo y estuvo hasta su salida en marzo para cuya baja llegó Luis Guil. Entre sus dos temporadas, los números del técnico catalán dejaron 27 victorias y 33 derrotas entre competición liguera y continental.

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Ahora, el exentrenador, que ha ocupado el cargo de director de cantera en el Valencia Basket desde entonces, ha decidido jubilarse. Su sustituto en el cargo será el mallorquín Biel Román que, ha sus 28 años, se ha retirado del baloncesto profesional como jugador tras su paso por Mallorca, Salamanca, Zamora y la Liga danesa.