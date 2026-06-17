El canterano Álex Moreno abandona el Casademont Zaragoza: "Siempre serás uno de los nuestros"

Álex Moreno no continuará en el Casademont Zaragoza. El aragonés, después de nueve temporadas, Álex Moreno finaliza su etapa en el club y seguirá con su carrera en otro destino tras no haber podido dar el salto con continuidad al primer equipo.

Álex llegó al club en 2016 con tan solo doce años y ha recorrido el camino de las categorías inferiores de Basket Zaragoza hasta convertirse en uno de los jugadores formados en casa con mayor recorrido. Tras destacar en la cantera, dio el salto al primer equipo, donde debutó oficialmente en noviembre de 2023 en competición europea frente a Happy Casa Brindisi.

Esta temporada, lideró como capitán el nuevo proyecto de Liga U22. En Basket Zaragoza estamos muy agradecidos por todo el tiempo que ha permanecido en el club, destacando su profesionalidad, compromiso y total disposición, contribuyendo siempre de manera ejemplar. "Álex, siempre serás uno de los nuestros y Basket Zaragoza siempre será tu casa. Te deseamos mucha suerte en el futuro. Gracias por todo", dice el club en un comunicado.