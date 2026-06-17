El Casademont Zaragoza no cobrará nada si Txus Vidorreta ficha por el Unicaja

Txus Vidorreta tiene en vilo a varios puntos de la geografía española. La ya confirmada salida del entrenador vasco del Tenerife, equipo en el que ha estado las 10 últimas temporadas, era el primer paso para una posible llegada del técnico al banquillo del Casademont. Vidorreta era el elegido y el deseado por el equipo aragonés, pero desde el anuncio del adiós del bilbaíno se han movido con rápidez varias piezas y el que todo indica que va a salir el peor parado es el Casademont.

Porque el Unicaja de Málaga se ha entrometido en la posible llegada de Vidorreta a Zaragoza y, ahora mismo, tiene todas las papeletas para que sea su entrenador. Así informan La Opinión de Málaga y El Día de Tenerife y así lo ha podido confirmar este diario. Además de tener que ponerse a buscar un nuevo entrenador el Casademont, el club aragonés no percibirá ninguna compensación económica por el cambió de parecer de Vidorreta.

Porque no había nada firmado entre el vasco y el Casademont Zaragoza. Sí es cierto que había un preacuerdo, pero era verbal y se había alcanzado con el agente de Vidorreta. Por lo tanto, el técnico no tendrá que pagar ningún tipo de cláusula a los aragoneses y el club no percibirá ni un euro una vez se confirme, a no ser que haya otro giro en la historia, el fichaje del entrenador por el Unicaja.

Curiosamente, el que va a verse beneficiado de todo esto es el Tenerife. Porque tras la salida amistosa y pactada de Vidorreta del club isleño, ambas partes habían acordado una serie de equipos a los que si el técnico fichaba por alguno de ellos sí que tendría que indemnizar a los canarios. En esa lista, quizá por no considerarlo un rival más directo, no estaba el Casademont Zaragoza. En resumen, que el Unicaja tendrá que dejar dinero en Tenerife para llevarse a Vidorreta, cosa que no hubiera ocurrido si el entrenaod hubiera acabado en el Príncipe Felipe.