Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza: "Carla Brito creo que va a ser una sorpresa... y de las buenas"

Siempre que habla Mariona Ortiz, la cpaitana del Casademont Zaragoza, deja perlas interesantes. La catalana visitó Zaragoza para protagonizar un coloquio en el marco de el Encuentro La Cultura del Deporte que se está celebrando estos días en la capital aragonesa y, aunque no fue el tema central de su exposición, la de Calella habló de cómo valora los últimos movimientos del equipo.

Como por ejemplo los dos fichajes que, por el momento, ha anunciado el club, Astou Ndour y Carla Brito. "De Ndour conocemos su calidad, siempre que nos encontramos nos guardamos mucho cariño. Sabemos el nivel de jugadora del que estamos hablando", expuso Mariona sobre la pívot. Con Carla Brito, la catalana fue incluso más expresiva: "Creo que va a ser una sorpresa... y de las buenas".

"Y lo que falta por llegar", añadió Mariona, aunque a la vez confesó que "me entero de las noticias a la vez que vosotros. De vez en cuando me conecto para ver si alguna compañera nueva". A la capitana se le vio optimista con la temporada que viene. "Tratan siempre de hacer una plantilla para competir por lo máximo", afirmó refiriéndose al club.

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Ya le había dado la bienvenida por redes sociales, pero la de Calella insitió en lo buen fichaje que le parece Gloria Estopá, la nueva ayudante de Carlos Cantero. "Estoy muy contenta, todo lo que he escuchado de ella son muy buenas palabras", afirmó.

A Mariona todavía le escuece cómo terminó la campaña pasada y se le nota con ganas de revancha. "Faltó un punto más. Querer más es lo nos empuja para seguir trabajando. Queda mucho por hacer. Estuvo bien, pero la que viene será mejor", mandó una declaración de intenciones la del Casademont.