Este es el salario de la jugadora del Casademont Zaragoza Nadia Fingall en la WNBA

Nadia Fingall ha cumplido con creces las expectativas generadas con su fichaje por el Casademont Zaragoza el verano pasado y su buen hacer tanto dentro como fuera de la pista llevaron al club a renovar a la estadounidense una campaña más, hasta 2027. No obstante, antes de comenzar su segundo curso en la capital aragonesa Fingall está viviendo su primera experiencia en la WNBA.

La interior se incorporó hace unas semanas a las filas de las Golden State Valkyries y está ya en dinámica del equipo, aunque todavía no ha podido hacer su debut en la pista. Su regreso a la disciplina del Casademont Zaragoza se producirá una vez que concluya la temporada en Estados Unidos, lo que dependerá de lo lejos que llegue su equipo en los playoffs por el título.

Mientras, la estadounidense ha firmado un contrato por una ficha de 204.146 dólares (176.000 euros) por los cinco meses que va a estar en la competición, de junio a octubre, tal y como figura en el portal herhoopstats.com. Pese a ser una de las cantidades más bajas de la competición, se trata de una oferta difícilmente rechazable por las jugadoras que compiten en Europa con unos salarios muy alejados de la realidad de la WNBA.

Allí los salarios están estipulados en el convenio colectivo y se establece un máximo de 1.400.000 dólares (1.214.000 euros) y un mínimo de 270.000 (234.144 euros), mientras que el gasto en plantilla por equipo no puede superar los siete millones de dólares (algo más de seis millones de euros). Este nuevo convenio se ha firmado este mismo año tras una dura negociación entre las partes. Esas cantidades son por los seis meses de competición, pero en el caso de Fingall su incorporació se ha producido este mismo mes de junio.