Carla Leite, exjugadora del Casademont Zaragoza, hace historia en la WNBA con un récord de precocidad

Carla Leite sigue deslumbrando en la WNBA. La exjugadora del Casademont Zaragoza está completando un espectacular arranque de temporada en los Estados Unidos y esta pasada madrugada ha vivido uno de los momentos más especiales de su corta carrera porque ha batido un récord de precocidad en la que muchos dicen que es la mejor competición del mundo.

El último hito de la francesa ha sido, con 22 años y 62 días, firmar 20 puntos y 10 asistencias en la victoria de Portland Fire ante Seattle Storm, 94-89, una actuación que la sitúa como la jugadora más joven en lograr un partido de 20+ puntos y 10+ asistencias en la WNBA. Estas fueron sus estadísticas: 5/11 en tiros, 1/2 en triples, 9/10 en libres, 4 rebotes, 10 asistencias, 1 robo y solo 1 pérdida en 29 minutos, con +13 en pista.

Además, su gran actuación sirvió para que Portland remontara un partido que Seattle llegó a dominar por 12 puntos, y el triunfo deja a las Fire en 8-9, dentro de la pelea del Oeste pese a ser una franquicia de expansión. Bridget Carleton fue la máxima anotadora con 24 puntos y siete triples, pero Leite fue la directora de la remontada.

Procedente del Villeneuve D'Ascq francés, Leite llegó en junio del año pasado y firmó para dos temporadas en Zaragoza. Sin embargo, la jugadora se marchó a Portland a golpe de cláusula. En este sentido, a principios de este mes de abril, la jugadora cambió de equipo en la WNBA tras el Draft de la Liga, pasando de estar en las Golden State Valkyries a ser elegida por Portland Fire.