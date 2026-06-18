El Casademont Zaragoza presume de la fortaleza de su cantera en la gala de final de temporada

El Casademont Zaragoza celebró este jueves la Gala de Fin de Temporada de la cantera tras un curso lleno de crecimiento, formación y éxitos deportivos. La campaña 25-26 confirma la fortaleza de un proyecto que sigue apostando por el desarrollo del talento aragonés y nacional, con 12 equipos de cantera, más de 100 jugadores y jugadoras defendiendo la camiseta rojilla y una estructura que se integra dentro del ecosistema formativo de la entidad, que se suma además a los 1.258 niños y niñas de los equipos de Fundación Basket Zaragoza. Un año en el que el trabajo diario de jugadores, entrenadores y familias se ha traducido en grandes resultados en las competiciones nacionales y en la presencia de varios talentos en los principales programas de formación.

La temporada deja como grandes hitos los podios conseguidos en los Campeonatos de España. El equipo infantil A masculino logró la medalla de bronce en el Campeonato de España, celebrado en Huelva, confirmando la proyección de una generación llamada a seguir creciendo. A este éxito se suma el bronce en el Campeonato de España de 3x3 U17 femenino, en Santiago de Compostela, una muestra más de la capacidad de la cantera para competir al máximo nivel en diferentes formatos de baloncesto.

El crecimiento colectivo también ha venido acompañado de importantes distinciones individuales. Dani Pardos se proclamó MVP de la Minicopa Endesa de Valencia, además de terminar como máximo asistente del Campeonato Nacional Infantil. Por su parte, Soumaila Keita firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España Cadete, celebrado en La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque, donde fue reconocido como MVP del torneo, además de acabar como máximo anotador y máximo reboteador de la competición.

A nivel internacional

Una temporada más, el Casademont Zaragoza ha continuado aportando jugadores y jugadoras a las selecciones nacionales de formación, consolidándose como uno de los proyectos referentes en el desarrollo de jóvenes talentos en España. La representación de Casademont Zaragoza ha estado presente en diferentes categorías: Alejandro Tovar, con la selección U16 masculina, Daniel Lanzán, con la selección U14 masculina, Penélope Lostal, con la selección U15 femenina, Claudia Crespo, con la selección 3x3 U17 femenina, Chelsea Dike, con la selección U18 femenina, Matija Lukic, con la selección serbia U17, Anthony Rodríguez, con la selección de Cuba absoluta.

Además, el talento de la cantera también ha tenido presencia en programas internacionales de tecnificación impulsados por FIBA Europe Youth Development Fund, con la participación de: Daniel Pardos y Fabián Acín, en la U13 masculina, Álex Llompart y en la U12 masculina.

El Casademont Zaragoza continúa reforzando una estructura basada en la formación deportiva, en valores, el crecimiento personal y la preparación de jugadores y jugadoras para afrontar nuevos retos competitivos. La temporada 2025/26 deja números, medallas y reconocimientos, pero sobre todo confirma la solidez de un proyecto de formación en España que sigue generando futuro para el baloncesto zaragozano y aragonés.