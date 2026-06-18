Se confirman los peores augurios para el Casademont Zaragoza: Unicaja hace oficial a Txus Vidorreta

Todo parecía indicar que la posible incorporación de Txus Vidorreta al Casademont Zaragoza iba a acabar mal... y así ha sido. Final del culebrón. El Unicaja de Málaga ha hecho oficial el fichaje del técnico vasco y el club aragonés se queda sin su entrenador deseado y el hombre que iba a ser la pieza angular del proyecto del 25º aniversario del equipo aragonés.

"Txus Vidorreta es el nuevo entrenador del Unicaja. Se trata de una apuesta por uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto nacional y que recientemente ha sido elegido como el mejor de la historia de la Basketball Champions League (BCL). La llegada de Vidorreta a Málaga será por 2 temporadas y con su fichaje se inicia un nuevo Unicaja que quiere seguir peleando por cotas altas como lo ha hecho en el último lustro", explica la entidad andaluza en el comunicado en el que ha anunciado su incorporación.

Desde que el Unicaja de Málaga se entrometió en la posible llegada de Vidorreta a Zaragoza, la cosa pintaba mal. Además de tener que ponerse a buscar un nuevo entrenador el Casademont, el club aragonés no percibirá ninguna compensación económica por el cambió de parecer de Vidorreta.

Porque no había nada firmado entre el vasco y el Casademont Zaragoza. Sí es cierto que había un preacuerdo, pero era verbal y se había alcanzado con el agente de Vidorreta. Por lo tanto, el técnico no tendrá que pagar ningún tipo de cláusula a los aragoneses. Ahora el equipo aragonés deberá buscar un plan B para su banquillo.