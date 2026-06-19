El Casademont Zaragoza ya tiene entrenador: Gonzalo García de Vitoria

El Casademont Zaragoza ya tiene entrenador. El club aragonés ha confirmado este viernes a Gonzalo García de Vitoria como máximo responsable del primer equipo aragonés el curso que viene en la ACB. El bilbaíno, que se incorporó al club el pasado verano como ayudante de Jesús Ramírez, se hizo cargo del equipo durante los tres últimos partidos de la temporada, logrando el milagro de la salvación en Lugo.

Gonzalo García de Vitoria posee una amplísima trayectoria y experiencia como entrenador profesional, ya que lleva 20 años dirigiendo banquillos en Primera FEB, antes LEB Oro. Desde 2007 ha estado al frente del Burgos, Melilla, Ourense, Lucentum Alicante y Betis. Solo cambió su rol de principal en la temporada 2023-24 para ser ayudante en el Tenerife con Txus Vidorreta, técnico al que ha pretendido el Casademont pero que dirigirá al Unicaja.

El verano pasado García de Vitoria se quedó sin puesto porque, tras lograr el ascenso a la ACB con el Betis, el club no pudo completar su inscripción en la máxima categoría y la entidad andaluza decidió recurrir la decisión judicialmente y no inscribirse en ninguna otra categoría. Entonces, el técnico bilbaíno recibió la llamada de Pedro Llompart, a quien había dirigido en Alicante en la despedida profesional del base, y se incorporó al cuerpo técnico del Casademont liderado por Jesús Ramírez y completado con Rodrigo San Miguel.

"El técnico bilbaíno seguirá liderando al conjunto rojillo después de asumir la dirección del equipo en un tramo decisivo de la pasada campaña y alcanzar el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa", señala la entidad en su comunicado oficial, destacando su labor en el tramo final de la temporada.

"Con el equipo afrontando un momento clave de la temporada, García de Vitoria lideró al grupo con el objetivo de lograr entre todos la salvación, certificada en el Pazo de Deportes de Lugo, donde Casademont Zaragoza aseguró su continuidad un año más en la máxima categoría. El club reconoce el trabajo de un entrenador que se ha identificado desde su llegada con los valores y la identidad rojilla, confiando en que esta nueva etapa siga construyendo un Basket Zaragoza competitivo y ambicioso", conluye el propio Casademont.

El club aragonés se encuentra en plena reconstrucción de la plantilla y ya ha comunicado hasta siete bajas. Este mismo viernes ha informado de la salida de Joaquín Rodríguez, quien tenía contrato hasta 2028, y antes había hecho lo mismo con Marco Spissu, Bojan Dubljevic, DJ Stephens, Christ Koumadje, Justin Wright-Foreman y Nate Watson.