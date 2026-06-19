La exjugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo explica por qué no ha ido a la WNBA: "Ha sido duro"

Uno de los sueños de Helena Pueyo es disputar la WNBA. Así lo ha asegurado en varias ocasiones la ya exjugadora del Casademont Zaragoza, que este verano ha estado unos días en Estados Unidos probando con Phoenix Mercury, con quien tenía contrato. Pero finalmente esta tampoco será la temporada en la que la talentosa jugadora dispute la mejor Liga del mundo, ya que ha rescindido su acuerdo con la franquicia de Arizona.

Pueyo se encuentra actualmente en Mallorca recuperándose de las molestias que arrastra desde final de temporada, cuando un golpe en el pie en la Final Six de la Euroliga le dejó sin jugar hasta las finales contra el Valencia. Pueyo sufrió un traumatismo en el partido de cuartos frente al Landes y forzó para jugar ante el Galatasaray en semifinales, lo que intensificó su dolor y le hizo perderse casi el resto dela temporada.

La balear ha atendido a IB3, la televisión de las islas, y ha explicado en qué proceso se encuentra y por qué no va a jugar la WNBA. "Al final con toda la carga de esta temporada y de la pasada, al final es complicado porque no sabemos bien qué es. Pero ahora tenemos tiempo y estamos mirando todo tipo de tratamientos para poder hacerlo lo mejor posible", explica la exterior. Y ese ha sido precisamente el motivo que le ha llevado a renunciar a su sueño americano.

"Ha sido duro, han sido días de no saber si sí o si no por el tema de la lesión. A veces creo que toca parar. Cuando tu cuerpo te lo pide es mejor parar, recuperarse bien mentalmente y físicamente para volver mejor. Decidí volver aquí, estar en casa y recuperarme bien. Cualquier jugadora querría estar allí y ha sido una decisión complicada pero el cuerpo y la mente van antes. Ojalá pueda volver a tener esa oportunidad", explica Helena Pueyo.

La balear ha brillado con el Casademont Zaragoza las dos últimas temporadas tras su regreso de la NCAA, abriéndose un hueco tanto el el baloncesto europeo como en la selección española. Pueyo ha puesto fin a su etapa en la capital aragonesa y se ha comprometido para el próximo curso con el Valencia Basket, mientras confía en ser una de las elegidas por Miguel Méndez para disputar el Mundial.