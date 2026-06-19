Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Es un sentimiento de mucha responsabilidad"

Primeras palabras de Gonzalo García de Vitoria como nuevo primer entrenador del Casademont Zaragoza para la temporada 2026-27. El técnico bilbaíno ha mandado un mensaje a los aficionados a través de las redes sociales del club en el que ofrece las primeras pinceladas de lo que pretende para el nuevo curso.

"Hola, Marea Roja, estoy muy contento de poder seguir siendo vuestro entrenador del equipo Casademont Zaragoza en Liga Endesa un año más. Es una alegría grandísima pero también es un sentimiento de mucha responsabilidad", comienza el preparador vasco, que llegó hace un año al staff técnico del club aragonés como ayudante de Jesús Ramírez, siguió ejerciendo esas funciones con Joan Plaza y acabó asumiendo el mando del equipo en las tres últimas jornadas para lograr la salvación de manera agónica.

García de Vitoria está ya manos a la obra en la confección de la nueva plantilla del equipo aragonés. "Aquí estoy en mi casa trabajando con el resto del staff con el único objetivo de que el próximo año podáis sentiros orgullosos. Estamos con la idea de hacer un equipo que comparta nuestros valores, los valores que vosotros queréis, que el club quiere, los valores que en este caso nos representan", indica.

Y dentro de esos valores hay dos por encima del resto, energía y pasión. "Queremos ser un equipo que tenga energía y que tenga pasión, es muy importante que tenga pasión, y que pertenecer a este club sea algo que a ellos les haga sentirse tan orgullosos como a nosotros disfrutarlo. Ojalá salga todo muy bien, ojalá estemos todos disfrutando de una temporada muy buena y ya sabéis que para mí vosotros sois la clave. Muchas gracias y en muy poco tiempo estaremos allí todos juntos disfrutando y empujando para que volvamos a estar donde merecemos", concluye el nuevo entrenador.