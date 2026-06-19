Joaquín Rodríguez deja el Casademont Zaragoza y jugará las finales de Uruguay con Peñarol

Nueva salida en el Casademont Zaragoza. El club aragonés ha anunciado este viernes que Joaquín Rodríguez deja la disciplina aragonesa de mutuo acuerdo con la entidad y, por tanto, no cumplirá los dos años de contrato que le restaban de los cuatro que firmó en 2024, cuando llegó a la capital aragonesa.

El escolta uruguayo ya se ha comprometido con Peñarol para reforzar al conjunto de su país para las series finales que está jugando contra Aguada al mejor de siete partidos y que va empate a dos. Rodríguez, hincha y exjugador de Aguada, estará ya disponible para el quinto duelo de la serie que se disputa este sábado.

"El club agradece a Joaquín su trabajo y profesionalidad durante estos dos años en Zaragoza y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales", señala el club aragonés de uno de los jugadores con más garra que han defendido la camiseta esta temporada. El uruguayo ha sido uno de los jugadores más fiables por ese motivo en una temporada tan complicada.

Joaquín Rodríguez firmó con el Casademont Zaragoza en 2024 tras ser uno de los mejores jugadores de Primera FEB con el Real Betis. Tras un inicio de curso 24-25 sin mucho protagonismo, se marchó cedido al Estudiantes, donde volvió a brillar en la segunda categoría del baloncesto español. El pasado verano parecía el último jugador en la rotación de la plantilla de 13 jugadores de Jesús Ramírez, pero la lesión de Kabaca antes de empezar a jugar le hizo un hueco en el equipo.

Y el uruguayo lo aprovechó. En total en estas dos temporadas ha disputado 54 partidos de Liga Endesa con la camiseta roja, con unos promedios de 6,6 puntos, 2,6 rebotes, 6,1 de valoración y 17:21 minutos por encuentro.

La de Joaquín Rodríguez es la séptima baja que da el Casademont Zaragoza, que ya ha comunicado que no seguirán en el equipo Bojan Dubljevic, DJ Stephens, Marco Spissu, Justin Wright-Foreman, Christ Koumadje y Nate Watson. Este último era el único que tenía un año más de contrato, si bien tanto Dubi como Spissu contaban con una opción para ampliar su vinculación con el club que no se ha ejecutado.

En estos momentos continúan unidos al Casademont Zaragoza Santi Yusta, Trae Bell-Haynes, Jaime Fernández y Miguel González. Con respecto a los jugadores de cantera, Youssouf Traoré y Sasha Savkov se marchan a la NCAA y Álex Moreno ha concluido su etapa en el club.