Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Parque VeneciaReal ZaragozaPlayasOposicionesSan JuanAccidente Teruel
instagramlinkedin

CASADEMONT ZARAGOZA

El debut de Joaquín Rodríguez en Uruguay: recibido con abucheos y decisivo en la victoria de Peñarol

El ya exjugador del Casademont Zaragoza fue clave en la remontada de su equipo y está a un triunfo del título

Joaquín Rodríguez celebra el triunfo de Peñarol.

Joaquín Rodríguez celebra el triunfo de Peñarol. / CA PEÑAROL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raquel Machín

Zaragoza

Un día después de anunciarse su salida del Casademont Zaragoza y su fichaje por Peñarol, Joaquín Rodríguez volvió a las canchas uruguayas para disputar el quinto partido de la serie final por el título contra Aguada, el club en el que se formó, triunfó y del que su padre es una leyenda. Por eso el escolta tuvo un regreso caliente a su país. Los hinchas de Aguada le recibieron con pancartas y después fue clave en la remontada de su equipo.

"Su salida al calentamiento fue con insultos, su nombre en la presentación olímpica fue con una ensoredecedora silbatina y sus primeros minutos en cancha fueron acompañados por el cántico: "El que no salta es un traidor"", relata la crónica de El País de Uruguay. 

A su salida a la pista le esperaban dos pancartas. En una de ellas podía leerse "tu papá te educó, vos lo traicionaste", en referencia a Nazar Rodríguez, su progenitor, que es toda una institución en el club rojiverde. "Son decisiones muy difíciles por todo lo que viví con Aguada. Pero soy profesional y vivo de esto, y mi familia también. No sé cuántas veces se te puede presentar (una oportunidad así) en tu carrera”, explicó Joaco en declaraciones a Tenfield.

Tras ese recibimiento caliente, comenzó el quinto partido de una final al mejor de siete y que andaba empatada a dos triunfos. Joaquín Rodríguez mostró desde el principio la garra a la que tenía acostumbrada a la afición del Príncipe Felipe y en los primeros compases robó varios balones. Pero su mejor aportación fue desde la línea de tres puntos. Peñarol perdía por once y el partido se le escapaba cuando un triple de Joaco inició la remontada de su nuevo equipo.

Noticias relacionadas y más

A partir de ahí en el último parcial ya solo hubo un equipo sobre la pista y Peñarol pudo imponerse por 80-71 y decantar la serie final a su favor. Joaquín Rodríguez y sus nuevos compañeros están a un solo triunfo de hacerse con el título y el siguiente encuentro se disputa este lunes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  2. Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
  3. Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
  4. La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
  5. Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
  6. La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
  7. Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
  8. Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra

El debut de Joaquín Rodríguez en Uruguay: recibido con abucheos y decisivo en la victoria de Peñarol

El debut de Joaquín Rodríguez en Uruguay: recibido con abucheos y decisivo en la victoria de Peñarol

Las piscinas de Zaragoza se llenan ante el calor sofocante

Las piscinas de Zaragoza se llenan ante el calor sofocante

Gran afluencia en las piscinas de Zaragoza para combatir el calor

El histórico negocio de Zaragoza propiedad de la familia de Diego Fuoli: un producto tradicional traído desde Los Alpes italianos

El histórico negocio de Zaragoza propiedad de la familia de Diego Fuoli: un producto tradicional traído desde Los Alpes italianos

Entrevista con Natalia Chueca: "El estadio modular se va a quedar y tendremos que dar más servicios a los clubes de Zaragoza"

Entrevista con Natalia Chueca: "El estadio modular se va a quedar y tendremos que dar más servicios a los clubes de Zaragoza"
Tracking Pixel Contents