El debut de Joaquín Rodríguez en Uruguay: recibido con abucheos y decisivo en la victoria de Peñarol

Un día después de anunciarse su salida del Casademont Zaragoza y su fichaje por Peñarol, Joaquín Rodríguez volvió a las canchas uruguayas para disputar el quinto partido de la serie final por el título contra Aguada, el club en el que se formó, triunfó y del que su padre es una leyenda. Por eso el escolta tuvo un regreso caliente a su país. Los hinchas de Aguada le recibieron con pancartas y después fue clave en la remontada de su equipo.

"Su salida al calentamiento fue con insultos, su nombre en la presentación olímpica fue con una ensoredecedora silbatina y sus primeros minutos en cancha fueron acompañados por el cántico: "El que no salta es un traidor"", relata la crónica de El País de Uruguay.

A su salida a la pista le esperaban dos pancartas. En una de ellas podía leerse "tu papá te educó, vos lo traicionaste", en referencia a Nazar Rodríguez, su progenitor, que es toda una institución en el club rojiverde. "Son decisiones muy difíciles por todo lo que viví con Aguada. Pero soy profesional y vivo de esto, y mi familia también. No sé cuántas veces se te puede presentar (una oportunidad así) en tu carrera”, explicó Joaco en declaraciones a Tenfield.

Tras ese recibimiento caliente, comenzó el quinto partido de una final al mejor de siete y que andaba empatada a dos triunfos. Joaquín Rodríguez mostró desde el principio la garra a la que tenía acostumbrada a la afición del Príncipe Felipe y en los primeros compases robó varios balones. Pero su mejor aportación fue desde la línea de tres puntos. Peñarol perdía por once y el partido se le escapaba cuando un triple de Joaco inició la remontada de su nuevo equipo.

A partir de ahí en el último parcial ya solo hubo un equipo sobre la pista y Peñarol pudo imponerse por 80-71 y decantar la serie final a su favor. Joaquín Rodríguez y sus nuevos compañeros están a un solo triunfo de hacerse con el título y el siguiente encuentro se disputa este lunes.