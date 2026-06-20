CASADEMONT ZARAGOZA
El debut de Joaquín Rodríguez en Uruguay: recibido con abucheos y decisivo en la victoria de Peñarol
El ya exjugador del Casademont Zaragoza fue clave en la remontada de su equipo y está a un triunfo del título
Un día después de anunciarse su salida del Casademont Zaragoza y su fichaje por Peñarol, Joaquín Rodríguez volvió a las canchas uruguayas para disputar el quinto partido de la serie final por el título contra Aguada, el club en el que se formó, triunfó y del que su padre es una leyenda. Por eso el escolta tuvo un regreso caliente a su país. Los hinchas de Aguada le recibieron con pancartas y después fue clave en la remontada de su equipo.
"Su salida al calentamiento fue con insultos, su nombre en la presentación olímpica fue con una ensoredecedora silbatina y sus primeros minutos en cancha fueron acompañados por el cántico: "El que no salta es un traidor"", relata la crónica de El País de Uruguay.
A su salida a la pista le esperaban dos pancartas. En una de ellas podía leerse "tu papá te educó, vos lo traicionaste", en referencia a Nazar Rodríguez, su progenitor, que es toda una institución en el club rojiverde. "Son decisiones muy difíciles por todo lo que viví con Aguada. Pero soy profesional y vivo de esto, y mi familia también. No sé cuántas veces se te puede presentar (una oportunidad así) en tu carrera”, explicó Joaco en declaraciones a Tenfield.
Tras ese recibimiento caliente, comenzó el quinto partido de una final al mejor de siete y que andaba empatada a dos triunfos. Joaquín Rodríguez mostró desde el principio la garra a la que tenía acostumbrada a la afición del Príncipe Felipe y en los primeros compases robó varios balones. Pero su mejor aportación fue desde la línea de tres puntos. Peñarol perdía por once y el partido se le escapaba cuando un triple de Joaco inició la remontada de su nuevo equipo.
A partir de ahí en el último parcial ya solo hubo un equipo sobre la pista y Peñarol pudo imponerse por 80-71 y decantar la serie final a su favor. Joaquín Rodríguez y sus nuevos compañeros están a un solo triunfo de hacerse con el título y el siguiente encuentro se disputa este lunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
- La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
- Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra