Todos los entrenadores que han debutado en la ACB con el Casademont Zaragoza antes que Gonzalo García de Vitoria

Técnicamente no será su debut en la Liga ACB porque este se produjo el pasado 24 de mayo frente al UCAM Murcia y Gonzalo García de Vitoria dirigió los últimos tres partidos del Casademont Zaragoza en la máxima competición, pero la próxima temporada será la primera en la que el técnico bilbaíno comience como máximo responsable de un banquillo en la máxima categoría. No es ningún novato porque lleva 20 años en el baloncesto profesional y ha dirigido más de 500 partidos en la Primera FEB, donde era el técnico más longevo hasta que ascendió al Betis en 2025 pero no pudo disfrutarlo y terminó en el Casademont Zaragoza.

Ahora, después de tres ascensos frustrados durante su carrera, Gonzalo García de Vitoria podrá al fin tomar la alternativa en la ACB, cumpliendo así el sueño de cualquier técnico y culminando un duro trabajo de dos décadas picando piedra y sacando buenos resultados en la segunda competición nacional. Tampoco será un novato en Zaragoza, donde ha trabajado todo este curso como técnico ayudante primero con Jesús Ramírez y luego con Joan Plaza para tomar el relevo del segundo en doce días finales de locura en los que consiguió cambiar la mentalidad del equipo y que culminaron con el milagro de Lugo. Conoce pues el club, la ciudad y, lo más importante, la plantilla de la que ya solo quedan cuatro jugadores con contrato y dos dudas.

El Casademont Zaragoza apuesta así por un técnico de larga trayectoria a sus 55 años pero debutante en la máxima categoría. No es la primera vez que lo hace en sus 25 años de historia. Por ejemplo, en 2006 confió el banquillo a Chus Mateo, hoy seleccionador nacional, en la primera experiencia del madrileño como primer entrenador. Después, en sus primeros años en la ACB también confió en preparadores con poca experiencia en la máxima categoría. Curro Segura, con quien logró el primer ascenso, solo había dirigido al Llanera Menorca en la 2005-06 y en la 2006-07 también tras subirlo desde la LEB.

Menos experiencia aún tenía José Luis Abós que, tras una carrera ya sólida en la LEB, se estrenó con el entonces CAI Zaragoza en la ACB con un solo partido dirigido en la máxima categoría. Había sucedido en la campaña 2003-04 en el Casademont... Girona, donde tuvo que asumir el papel de primer entrenador tras el despido de Joan Llaneza. En Zaragoza Abós devolvió al CAI a la élite en 2010 y lo llevó hasta el tercer puesto apenas cuatro años después en la etapa de mayor estabilidad de estos 25 años de historia.

Su sucesor también se estrenó en la ACB en el Príncipe Felipe. Joaquín Ruiz Lorente, ayudante en el cuerpo técnico desde 2006, asumió las riendas en 2014 en la que fue su primera experiencia tanto como primer entrenador como en la máxima categoría. Llevó al equipo a la Copa y se quedó fuera del playoff por el average para ser despedido al poco de comenzar la temporada 2015-16. A partir de entonces la entidad apostó por preparadores con más bagaje en la Liga Endesa, aunque ha habido también varios debutantes. Lo fueron los interinos: tanto Pep Cargol, que estuvo 16 partidos, como Rodrigo San Miguel, que tuvo cinco, y Sergio Lamúa y Aleix Durán, que solo estuvieron uno.

Casos de todo tipo

Andreu Casadevall, aunque llegó desde el Burgos de LEB Oro, había entrenado en la ACB a diferentes equipos desde 1993. Luis Guil había dirigido al Fuenlabrada en la máxima categoría, mismo banquillo que había dado la alternativa a Jota Cuspinera después de muchos años como ayudante. Porfirio Fisac llegó por primera vez a Zaragoza en 2018 tras haber dirigido al Gipuzkoa, al Valladolidy al Fuenlabrada y acabó siendo el técnico con más partidos dirigidos al club. En dos etapas, eso sí.

Jota Cuspinera comenzó la temporada 2017-18 y duró 18 partidos. / JAVIER BELVER

Incluso los que duraron poco contaban con experiencia en la ACB. Diego Ocampo había dirigido al Murcia, Estudiantes y Joventut aunque con experiencias cortas, Luis Casimiro es todo un clásico y veterano de los banquillos y Jaume Ponsarnau venía de Valencia y de una larga etapa en Manresa.

Martin Schiller, debutante y fiasco en 2022, fue despedido tras cuatro jornadas. / Jaime Galindo

También hubo otros debutantes, sobre todo los técnicos extranjeros. El Oveja Hernández solo ha entrenado en ACB en Zaragoza, igual que el veterano Dragan Sakota, en los banquillos desde 1983. La apuesta más exótica, Martin Schiller, también se estrenó en la ACB en Zaragoza, aunque solo duró cuatro partidos. El curso pasado, Jesús Ramírez también se estrenaba en la Liga Endesa en Zaragoza tras haber sido ayudante en Bilbao y una trayectoria ya consolidada como primer entrenador en Alemania. Joan Plaza, su sustituto, es otro de los grandes nombres de los banquillos españoles. Ahora llega Gonzalo García de Vitoria para demostrar su capacidad en la oportunidad que lleva esperando, y trabajándose, toda la vida.