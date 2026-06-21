El exjugador del Casademont Zaragoza Bojan Dubljevic, protagonista en la final del Valencia Basket

Bojan Dubljevic acaba de poner punto y final a su trayectoria profesional después de dos temporadas en el Casademont Zaragoza con un rendimiento irregular. El club aragonés tenía la opción de ampliar su contrato un curso más pero no solamente no sucederá eso sino que el pívot balcánico ha decidido retirarse tras una longeva carrera en la que ha sido uno de los jugadores más importantes de la ACB.

Ese estatus lo consiguió defendiendo durante doce temporadas la camiseta del Valencia Basket, convirtiéndose en un pívot de referencia, moderno, con buena mano de tres y muy difícil de defender para sus rivales. En Valencia sigue teniendo su casa y a la ciudad del Turia ha vuelto ya estos días, donde se le ha podido ver... disfrutando del baloncesto.

Y es que Bojan Dubljevic ha estado presente en los dos primeros partidos de las finales de la ACB en el Roig Arena entre el Valencia Basket y el Barça. El montenegrino ha estado en primera fila del nuevo pabellón, en el que él no llegó a jugar como jugador taronja, animando a su exequipo y llevándose el cariño de la grada. Algo que ya sucedió cuando visitó a su antiguo equipo con la camiseta del Casademont Zaragoza.

En el partido de este sábado, en el que el Valencia consiguió empatar la serie a uno con un gran partido ofensivo ante el Barça, Dubljevic estuvo acompañado de otro querido exjugador taronja, Serguei Lischuk, quien también recibió el cariño de los seguidores valencianos.