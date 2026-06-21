Jorge Serna seguirá al lado de Gonzalo García de Vitoria en el banquillo del Casademont Zaragoza

El Casademont ha inforamdo este domingo de que Jorge Serna continuará como entrenador ayudante del equipo de Liga Endesa de Casademont Zaragoza. El técnico aragonés seguirá formando parte del cuerpo técnico encabezado por Gonzalo García de Vitoria, manteniendo así su continuidad dentro del staff del primer equipo. Su renovación responde al gran trabajo realizado durante la pasada temporada, destacando su capacidad de análisis, conocimiento del grupo y aportación al equipo en el tramo final del curso, donde acompañó a Gonzalo García de Vitoria y Rodrigo San Miguel en el banquillo.

Además, Jorge Serna completó una destacada campaña al frente del equipo de Liga U22, en la primera edición de esta competición, liderando a un grupo joven en constante crecimiento. Bajo su dirección, el conjunto rojillo finalizó en tercera posición tanto en la primera como en la segunda fase de la liga regular. Estos resultados permitieron a Casademont Zaragoza U22 clasificarse para la Final a 6 disputada en Burgos, donde el equipo completó un buen campeonato alcanzando la cuarta posición.

Su trabajo desde el banquillo fue fundamental para impulsar la evolución de los jugadores y consolidar un proyecto de formación competitivo. Serna cuenta también con una amplia trayectoria dentro de la estructura de cantera del club, donde durante años ha contribuido al desarrollo de jóvenes talentos que han crecido bajo la metodología de Basket Zaragoza y que hoy representan el sello de la formación aragonesa por el mundo.

Su conocimiento, su capacidad para potenciar el talento y su compromiso con el proyecto deportivo del club le convierten en una figura clave dentro de la estructura técnica de Casademont Zaragoza.