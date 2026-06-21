CASADEMONT ZARAGOZA
La jugadora del Casademont Zaragoza Helena Oma y la aragonesa Irene Lahuerta, campeonas del Aragón 3x3 de La Muela
Ambas forman parte del conjunto riojano Agua y Jardín
Tras terminar por todo lo alto la temporada con el Casademont Zaragoza, ofreciendo sus mejores minutos y partidos en los playoffs por el título, Helena Oma está aprovechando el verano para disfrutar de su otra gran pasión en el mundo del baloncesto, el 3x3. La exterior catalana ha estado trabajando con la selección española de esta modalidad y participando con su equipo, el Agua y Jardín riojano, en el circuito 3x3 que organiza la Federación Aragonesa de Baloncesto.
Este fin de semana la parada ha sido en La Muela y el equipo de Oma se ha proclamado campeón de la cita, llevándose un premio en metálico de 300 euros. Junto a la jugadora del Casademont Zaragoza hay otra aragonesa, Irene Lahuerta, que ha disputado la Liga Femenina Endesa con el Innova Leganés, con quien, además, ha renovado para la próxima temporada. Completan el equipo Ana Pérez y Berta Ribas.
"Campeonas en la cuarta parada del Circuito Aragón 3x3 Ibercaja en La Muela. Helena Oma, Irene Lahuerta, Ana Pérez y Berta Ribas dominaron en rebotes, defensa, penetraciones y tiro exterior. Un torneo que refuerza nuestro trabajo y la adaptación de las nuevas jugadoras", ha indicado el propio equipo en sus redes sociales.
El circuito 3x3 ha pasado ya por Villanueva de Gállego, la Universidad San Jorge y Cadrete y tras la cita de La Muela quedará una quinta parada en Mallén el próximo fin de semana.
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