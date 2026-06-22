Álex Moreno, canterano del Casademont Zaragoza, jugará en la máxima categoría de Dinamarca

Álex Moreno, canterano del Casademont Zaragoza, tiene nuevo equipo tras su salida del club aragonés, con el que debutó en la ACB en 2023 y con el que ha disputado esta última campaña la Liga U, quedando cuarto de la competición tras perder el duelo por el bronce con el San Pablo Burgos.

El zaragozano cambia España por Dinamarca y ha firmado por el Gladsaxe, de las afueras de Copenhague y un conjunto que acaba de regresar a la Basketligaen, la máxima categoría, 29 años después.

"Tiene 22 años y, como uno de los mejores de su generación, debutó en el primer equipo en 2023. La ACB española está considerada la segunda mejor Liga del mundo después de la NBA. Participó en la FIBA Europe Cup y este año ha sido capitán del Basket Zaragoza en la prestigiosa Liga española sub-22. Uno de los momentos más destacados fue ganar el Mundial de 2023 con España sub-19. Con Álex como base, tendremos un líder sólido que puede motivar a todos sus compañeros, tanto en los entrenamientos como en los partidos", anunció su nuevo club.

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"Estoy muy emocionado por esta nueva temporada y la oportunidad de empezar de cero en una nueva ciudad y una Liga diferente. Tengo muchas ganas de conocer a todos y empezar a trabajar. Sé que habrá desafíos, pero los veo como una oportunidad para crecer y mejorar. Estoy totalmente preparado para darlo todo y hacer de esta una gran temporada", dijo en sus primeras palabras.