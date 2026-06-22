Casademont Zaragoza
Entrevista con Arnau Ferreres, exentrenador del Casademont Zaragoza: "Trabajar con Carlos Cantero ha sido una 'masterclass', pero ahora quiero ser primer entrenador"
El catalán repasa con este diario todo lo que ha vivido en su única temporada en el equipo aragonés
-Pregunta: Ha estado solo un año en el Casademont, pero ha sido intenso. ¿Qué balance hace?
-De ensueño. Ha sido un año espectacular. No sé si voy a volver a hacer esto en mi vida, ojalá que sí. Me quedo con el año, con la experiencia, con las personas con las que he convivido el día a día, y el balance es extremadamente positivo. Podría haber sido mejor, pero la gente se olvida del proceso y así es cómo llegas a todo esto. Me voy con el sentimiento de haberlo dejado todo.
-P: Entiendo que expectativas más que superadas. ¿Con qué idea llegaba a Zaragoza?
-R: Cuando te llama uno de los equipos con más hype dentro de la Liga, llegas con admiración al club y con mucho respeto. No tenía miedo, era responsabilidad. Las expectativas han estado muy por encima de lo que quizás yo tenía. Yo iba a ganar, soy una persona a la que no le gusta perder y que quiere ganar todo, pero creo que hemos estado por encima de lo que la gente, incluso nosotros mismos, nos esperábamos.
-P: Si ha ido todo tan bien, ¿por qué se va?
-R: Personalmente hablé con mi entorno y con mi representante, y mi objetivo ahora mismo es otro. Queremos empezar la carrera de head coach, de primer entrenador. Estamos muy agradecidos al club, pero nuestro objetivo era empezar esa carrera. Ese es el motivo.
-P: Entonces, ¿es totalmente una decisión suya?
-R: Sí, es decisión mía.
-P: ¿Intentó convencerle Carlos Cantero para que siguiera?
-R: Bueno, yo antes de nada hablo con José Artigas para comunicarle mi decisión. Luego hablo con Carlos, pero ya nada deportivo. Hablamos de cómo están ellos y cómo les va en casa con el niño. El club me transmitió que querían que me quedara, que estaban encantados conmigo, pero que respetan mi decisión.
-P: Imagino que se quedará con muchas cosas de Cantero para su propia carrera. ¿Cómo valora la figura del madrileño?
-R: Carlos lleva cinco temporadas en el club y el crecimiento con él ha sido una barbaridad. Ha llevado al club desde prácticamente el inicio de un proyecto hasta una final de Euroliga. He aprendido mucho con él en muchos aspectos: tácticos, técnicos, de gestión de grupo. Ha sido prácticamente una masterclass durante toda la temporada. Estoy muy agradecido a Carlos por todo lo que me ha podido enseñar y todo lo que hemos podido vivir durante el año, que ha sido muchísimo. Para mí, Carlos en Zaragoza es una figura imprescindible.
-P: ¿Cómo es trabajar con él?
-R: Un espectáculo. Carlos ya ha demostrado durante mucho tiempo lo que hace. Trabajar con una persona que lleva tantos años en la élite te deja cosas muy chulas en el día a día. La gente solo ve los partidos, pero nosotros en el día a día, en los entrenos, hay muchos detalles que seguramente la gente no retiene. En cada entreno siempre hay un detalle que dice o que hace, también en la rueda de prensa, y te vas guardando cosas. Llegas al final del año y el aprendizaje es mayúsculo.
-P: Y de repente él es padre y le toca sustituirle. ¿Cómo preparó ese reto?
-R: Con la máxima responsabilidad, profesionalidad e ilusión posible. Igual que empezaba la temporada, lo viví como otra mini temporada de unas tres semanas. Siguiendo siempre la misma línea que llevaba el club y Carlos.
-P: ¿Quedó satisfecho con cómo se sintió? ¿Esas últimas semanas han tenido que ver en la decisión de emprender su camino en solitario o la decisión ya venía tomada de antes?
-R: Puede haber ayudado un poco, pero la idea llevaba rondando mi cabeza desde hace días. Me voy marcando objetivos en mi vida, y sí que puede haber ayudado a nivel de verme bien, de ver que puedo hacerlo bien en un futuro y que espero llegar a ser un buen primer entrenador. Además, lo bueno que tiene este grupo es que las chicas son excepcionales, jugadora por jugadora, y todas y cada una de ellas me han ayudado muchísimo en estas semanas que he tenido que estar a cargo del equipo.
-P: ¿Quién le ayudó más dentro de ese vestuario?
-R: Tenía 11 jugadoras, pues las 11. No puedo decir una sola. Tienes jugadoras con las que hablas más, otras con las que no hablas tanto, unas con las que dentro de pista hablas más o fuera de pista hablas más. Pero tienes momentos con todas, y a todas les tengo que agradecer. Incluso hay una jugadora que dentro del equipo ha hecho un esfuerzo extra. Ha habido 10 que han estado en pista jugando, y ha habido una que ha llegado al último partido y a la que creo que todos le hemos agradecido el esfuerzo que ha hecho para intentar llegar. De la primera a la última, nadie se ha guardado nada y todo el mundo ha intentado conquistar esta tan deseada liga.
-P: ¿Qué sintió cuando vio que la canasta de Anderson acaba dentro?
-R: Mucha rabia. Lo primero cuando ves que esa pelota entra, lo que te corre por dentro es lástima. Pero con el tiempo valoras más todos los 10 meses que hay detrás que esa última canasta. Además, me divertí muchísimo en ese partido. Te diría que es el partido que más he disfrutado de todo el playoff, porque como deportistas nos gustan este tipo de partidos, para eso nos dedicamos.
-P: ¿Se hubiera ganado la Liga si se hubiera vuelto al Príncipe Felipe?
-R: No tengo ni idea. Yo te digo que sí, que claro que lo habríamos ganado. Pero si le preguntas a Rubén Burgos o a quien sea de Valencia, te diría que lo habrían ganado ellas. Todo el mundo barre para su casa, y yo te digo que sí. Estoy convencido de que si esa canasta no entra, o entra fuera de tiempo, habríamos ganado con todos en nuestra casa.
-P: ¿Con qué dos o tres momentos se quedaría de la temporada?
-R: Empezaré diciendo un momento negativo: cuando perdemos en Brno. Pero creo que es el momento que marca toda la temporada. Puedo decir más momentos: el partido que remontamos 20 puntos a Valencia en el Roig Arena, la eliminatoria de Praga, sobre todo el partido que hacemos ahí, la Final Six y esa tercera posición, que fue muy bonita. Pero lo que marca todo es la derrota de Brno. Esa derrota nos hace bajar los pies a la tierra y decir que si no vamos siempre a muerte, esto se nos va de las manos. Esos días hubo un cambio de chip, una recuperación entre todos. El partido de ida que perdemos, el de vuelta que ganamos, llegamos muy bien a la Supercopa, la ganamos, y de ahí empieza todo. Lo que marca todo es la derrota de Brno.
-P: ¿De verdad es tan importante la afición del Príncipe Felipe?
-R: Desde luego. La Marea Roja es la jugadora 13. Es como si en el banquillo tuvieras otra persona más. En vez de una tienes, dependiendo del partido, hasta 11.000 personas. Qué locura y qué barbaridad lo que hace esa gente para meter 11.000 personas en un partido de Liga Femenina. No tiene sentido, es una barbaridad, increíble. No tengo palabras.
-P: El Casademont se ha movido rápido y ya le ha encontrado sustituta. ¿Qué le parece el fichaje de Gloria Estopá?
-R: Gloria es maravillosa. Ya me he enfrentado a ella estando en Liga Challenge y luego este año en Valencia. Personalmente, nunca hemos tenido ocasión de quedar, pero los dos somos catalanes y nos hemos cruzado más de una vez. Por lo que la conozco, por lo que la he visto y por todo lo que me llega de ella, va a ser un fichaje impresionante para Zaragoza y deseo a ella y a todo el equipo y al club que vaya lo mejor posible y que consigan los objetivos que se marquen.
-P: ¿Y a usted, dónde le vamos a ver? ¿Tiene ya algo firmado o está esperando?
-R: Estamos con mi agente ultimando dónde acabo. Tenemos un par de cosas ya bastante claras, pero todavía no hay nada cerrado, así que tampoco puedo decir mucho.
-P: Entiendo después de todo lo que ha contado que en el futuro estaría encantado de volver al Casademont como primer entrenador
-R: Claro. Ojalá algún día se vuelvan a cruzar nuestros caminos y pueda volver a estar ahí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Real Z LLC usa por fin la lógica en el Real Zaragoza tras cuatro años tropezando en la misma piedra
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
- El Sabadell asciende y el fichaje del meta Diego Fuoli se complica hasta casi lo imposible: habría 'Plan B' para el arco
- La crecida del río Mesa aísla a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)