Gabriel Olaseni se gana la renovación: seguirá en el Casademont Zaragoza dos años más

Llegó a falta de cuatro jornadas para tratar de paliar el enorme déficit en el puesto de '5' del Casademont Zaragoza, debutó sin entrenar y pese a que, como dijo Joan Plaza, "sabe que ha de generar un impacto inmediato, pero que no va a solucionar nada", en las cuatro jornadas que Gabriel Olaseni jugó con la camiseta rojilla su rendimiento estuvo muy por encima de las expectativas y fue capital en la mejoría del equipo aragonés.

Así que se ha ganado la renovación con el Casademont Zaragoza, que le ha ampliado el contrato por dos temporadas más, hasta junio del 2028. El pívot británico será, por tanto, uno de los pocos supervivientes de la plantilla que casi desciende a Primera FEB en Lugo y se convierte en la primera renovación de un jugador que terminaba contrato.

Hasta ahora, el Casademont Zaragoza ha anunciado las salidas cantadas de Bojan Dubljevic (que decidió retirarse del baloncesto), Koumadje y DJ Stephens en una primera tanda, los dos siguientes fueron el cedido Nate Watson y Justin Wright-Foreman, le siguió el héroe de la salvación Marco Spissu y, la última salida, fue la sorprendente de Joaquín Rodríguez, ya que tenía dos años más de contrato y se marchó a disputarle la final de la Liga de Uruguay al Aguada, club del que su padre es leyenda.

Con contrato están Santi Yusta (aunque tiene muchos intereses en la Liga Endesa y su continuidad no está nada clara), Miguel González, Jaime Fernández y Trae Bell-Haynes, así que, salvo que un jugador con contrato salga, solo queda una incógnita por despejar y es Devin Robinson.

Olaseni debutó en Manresa sin ejercitarse con sus compañeros y pasando por encima de Koumadje en la rotación. Hizo 5 de valoración, pero tuvo un impacto positivo en la energía y en el aspecto defensivo del equipo. Contra el UCAM Murcia hizo 6 puntos y cogió 8 rebotes, pero su día grande vino en el Príncipe Felipe contra el Valencia Basket en la penúltima jornada para el Casademont.

Aquel día hizo los 10 primeros puntos del equipo y se fue al descanso con 19. Al final, 25 puntos, 7 rebotes, 26 de valoración y un contagio a todo el equipo: el recién llegado le echaba las ganas que a muchos les faltaban para lograr la permanencia.

Olaseni demostró garra, fundamentos y entrega pese a no ser un pívot excesivamente alto (2.08), pero que lo suple con técnica y táctica. La mayor duda es su edad, ya que en diciembre cumplirá 35 años y ha firmado dos temporadas, pero este perfil de jugador le faltó durante todo el año al Casademont y, si repite su final de temporada, será importante.

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"Con esta renovación, el Casademont Zaragoza asegura la continuidad de un jugador con experiencia, presencia física y capacidad de generar impacto, reforzando su proyecto de futuro con uno de los referentes interiores del equipo", dijo el club.