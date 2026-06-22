Nadia Fingall debuta en la WNBA y estrena su casillero de puntos demostrando sus señas de identidad

Tras unos días de adaptación al equipo, al fin Nadia Fingall debutó con las Golden State Valkyries en la WNBA y lo hizo haciendo gala, en los pocos minutos que estuvo en pista, de sus grandes cualidades.

La jugadora del Casademont Zaragoza está entrando poco a poco en los planes de las Valkyries tras ser una recién llegada y frente a Las Vegas Aces jugó cuatro minutos. Su primera acción fue marca de la casa, coger un rebote ofensivo, y además, anotó el único tiro que lanzó, una suspensión desde unos cuatro metros tras recibir. Su +/- fue de +4, así que también tuvo impacto positivo en la defensa.

Sin embargo, su equipo no pudo ganar en Las Vegas ante uno de los grandes favoritos a ganar la WNBA, y terminó cayendo con contundencia, por 92-73.

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Las Aces marchan segundas de toda la competición, persiguiendo muy de cerca a las Minnesota Lynx, mientras que las Valkyries van sextas y por lo tanto jugaría en playoff, lo que haría que Fingall regresase a Zaragoza más tarde. Peor va Portland Fire, el equipo de Carla Leite (aunque ya no pertenece al Casademont), que este año debuta y que tiene un equipo completamente nuevo y hecho de cero, por lo que su balance es muy meritorio.