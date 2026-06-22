Nadia Fingall debuta en la WNBA y estrena su casillero de puntos demostrando sus señas de identidad
La jugadora del Casademont disputó sus primeros minutos en la derrota ante Las Vegas Aces
Tras unos días de adaptación al equipo, al fin Nadia Fingall debutó con las Golden State Valkyries en la WNBA y lo hizo haciendo gala, en los pocos minutos que estuvo en pista, de sus grandes cualidades.
La jugadora del Casademont Zaragoza está entrando poco a poco en los planes de las Valkyries tras ser una recién llegada y frente a Las Vegas Aces jugó cuatro minutos. Su primera acción fue marca de la casa, coger un rebote ofensivo, y además, anotó el único tiro que lanzó, una suspensión desde unos cuatro metros tras recibir. Su +/- fue de +4, así que también tuvo impacto positivo en la defensa.
Sin embargo, su equipo no pudo ganar en Las Vegas ante uno de los grandes favoritos a ganar la WNBA, y terminó cayendo con contundencia, por 92-73.
Las Aces marchan segundas de toda la competición, persiguiendo muy de cerca a las Minnesota Lynx, mientras que las Valkyries van sextas y por lo tanto jugaría en playoff, lo que haría que Fingall regresase a Zaragoza más tarde. Peor va Portland Fire, el equipo de Carla Leite (aunque ya no pertenece al Casademont), que este año debuta y que tiene un equipo completamente nuevo y hecho de cero, por lo que su balance es muy meritorio.
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