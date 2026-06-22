Stephanie Mawuli será rival del Casademont Zaragoza: este es su nuevo equipo en la Liga Femenina Endesa

Stephanie Mawuli, una de las jugadoras más queridas del Casademont Zaragoza, será rival del conjunto aragonés y regresará la próxima temporada al Príncipe Felipe ya que ha firmado por un rival de la Liga Femenina Endesa, por lo que continuará en España.

La nipona salió del equipo aragonés este verano en una marcha casi cantada, ya que era de las pocas jugadoras que terminaba contrato y además tenía una de las dos licencias de extracomunitarias. La otra tenía dueña, Nadia Fingall, por lo que su marcha liberó una importante ficha que deberá cubrir el Casademont con una jugadora diferencial.

Mawuli ha fichado por el histórico Perfumerías Avenida, que ahora se llama Meins Avenida y que, en principio, está haciendo un proyecto más austero que el de los últimos años pero con la misma aspiración y gen ganador de siempre.

"Stephanie Mawuli será jugadora de Meins Avenida para la campaña 26-27, después de que club y jugadora hayan alcanzado un acuerdo. La exterior (y en muchas ocasiones interior) japonesa se convierte así en pieza importante del nuevo proyecto salmantino, al que aportará la experiencia internacional y su extraordinaria eficiencia", anunció su nuevo club.

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Tras jugar en el Movistar Estudiantes, permaneció dos temporadas en el Casademont Zaragoza, ganando esta pasada campaña la Supercopa de España, siendo subcampeona de la Liga Femenina Endesa y bronce en la Euroliga. Además, ha sido la jugadora con mejor porcentaje de triples de la Liga, aunque su rendimiento fue a veces irregular.