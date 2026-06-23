El ex del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez gana la Liga uruguaya con Peñarol

Peñarol ganó el sexto partido de las finales de la Liga uruguaya, proclamándose así campeón por primera vez del actual formato y sumando su séptima Liga local. El nuevo equipo de Joaquín Rodríguez se impuso por 92-107 a Aguada cerrando así la serie con un 4-2 definitivo.

El exjugador del Casademont Zaragoza levantó así el trofeo después de disputar los últimos dos encuentros en un refuerzo de urgencia para Peñarol por la lesión de Norris Cole. Saliendo desde el banquillo, Rodríguez sumó 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia para 8 créditos de valoración en 21.39 minutos de juego.

Joaco fue protagonista porque el rival de Peñarol en las finales era Aguada, el club en el que se formó, del que es hincha y del que su padre es una leyenda. Eso hizo que el recibimiento por parte de los hinchas de Aguada fuera muy caliente en su debut.

Tras el triunfo, Rodríguez volvió a explicar su situación. "La verdad que estoy muy contento por haber podido ayudar a este equipo a conseguir su objetivo. No era nada sencillo, tenía que estar a la altura en un momento muy difícil y creo que pude ayudarlo que es lo que me deja más tranquilo. Que los pude ayudar desde mi lugar para conseguir el campeonato, porque también conozco a la mayoría y sé lo que han sufrido, lo que cuesta ganar un torneo acá", señaló en declaraciones recogidas por El País Uruguay.

"Un trabajo importante para una decisión tan difícil. Porque era una decisión muy muy difícil para mí, yo ya lo dije: me costó muchísimo, te duele mucho, tenés que pasar por cosas muy duras. Pero también estoy muy feliz y agradecido con la familia que tengo: agradecido con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, agradecido con la gente que me rodea. Sé la persona que soy, sé lo que hago, me dedico a esto. Agradecido a la mujer que tengo, la mujer que la vida me puso adelante, así que a Lala se lo voy a agradecer siempre", continuó el ya exjugador del Casademont Zaragoza.

Por último, habló también de toda la polémica generada a su alrededor y de los insultos recibidos. "Y bueno, esto es un trabajo, ya lo dije. Yo tenía que venir acá a hacer mi trabajo. Traté de comportarme lo más profesional posible, porque tampoco corresponde que yo haga nada para afuera, porque no tengo por qué. Les soy agradecido por lo que ellos hicieron por mí, porque yo tuve la oportunidad de jugar en Aguada. Y a todas las barbaridades y a todas las cosas fuera de lugar, las mentiras que han dicho, creo que no corresponde ni contestarles, ni mucho menos, porque me voy a comportar como un caballero, que creo que así es como tiene que ser", sentenció.