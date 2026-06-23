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Óscar de Paula será el nuevo entrenador del Casademont Zaragoza U22

El técnico sustituirá a Jorge Serna, que se incorpora al primer equipo como segundo de Gonzalo García de Vitoria

Óscar de Paula, nuevo entrenador del equipo U22.

Óscar de Paula, nuevo entrenador del equipo U22. / Casademont Zaragoza

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Bruno Palacio

El Casademont Zaragoza ha anunciado este martes al que será el entrenador de la sección que competirá de nuevo en la Liga U. Óscar de Paula se incorpora al club para dirigir al equipo U22 en su segunda edición tras un exitoso debut en la competición con la obtención de la tercera plaza. El técnico asume el reto de continuar con el crecimiento de un proyecto orientado a la formación y al desarrollo de jóvenes talentos dentro de la estructura del club.

De Paula, que sustituirá a Jorge Serna tras su confirmación como segundo entrenador de Gonzalo García de Vitoria en el primer equipo, llega a Zaragoza con una amplia experiencia en el baloncesto de formación y con una reconocida trayectoria en el trabajo con jugadores jóvenes. Según ha informado la entidad en su comunicado, se trata de un preparador con una filosofía centrada en crear aprendizajes significativos y acompañar la evolución deportiva y personal de los jugadores.

Además, durante su carrera ha estado ligado a algunas de las canteras y programas formativos más importantes del baloncesto nacional. Durante su etapa en el Joventut de Badalona dirigió los equipos infantil y cadete de La Penya, donde recibió el reconocimiento como mejor entrenador de la Minicopa Endesa. También ha formado parte de la Pablo Laso Academy, así como de su Training Camp, donde ha desarrollado labores relacionadas con la tecnificación, el entrenamiento individual y la planificación metodológica.

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Dentro del ámbito federativo, ha sido seleccionador U16 de Cataluña y ha colaborado con la Federación Catalana de Baloncesto en acciones de formación, contribuyendo también al crecimiento de entrenadores y jugadores. Su experiencia se completa con su paso por competiciones FEB, además de haber trasladado su metodología a nivel internacional mediante clínics y programas formativos en países como México.

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