Txus Vidorreta, sobre sus conversaciones con el Casademont: "Con Zaragoza nunca ha habido nada firmado"

Tanto el Casademont Zaragoza como el Unicaja Málaga tienen ya entrenador para la próxima temporada en Liga ACB. En la capital aragonesa continuará Gonzalo García de Victoria al frente de un proyecto deportivo que competirá en la élite después de que el propio bilbaíno lograra una salvación histórica en el último segundo de la competición después de tres partidos como técnico interino, mientras que Txus Vidorreta coge las riendas del cuadro andaluz tras una destacada trayectoria y un notable paso por Tenerife.

Sin embargo, las cosas podrían haber sido muy distintas para ambos equipos. El nuevo entrenador del Málaga fue el primer y gran deseo del Casademont para resucitar un proyecto que ha estado a punto de quebrarse y bajar a Primera FEB. En plena ola de rumores sobre su posible llegada a Zaragoza este verano, el preparador vasco oficializó su salida de La Laguna y anunció su fichaje por el Unicaja.

Este viernes, durante la rueda de prensa de presentación, el técnico, si bien ha confirmado que hubo conversaciones con el conjunto rojillo para su incorporación, ha negado que hubiera ningún acuerdo avanzado. En este sentido, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López, ha sido preguntado por si el club debía pagar al Casademont o a algún otro equipo una cláusula, a lo que Vidorreta ha intervenido para aclarar las dudas: "Antes de que hable Antonio, me vais a permitir: de Zaragoza no hay nada", afirma.

Entre el Casademont y el entrenador vasco hubo negociaciones, según él mismo ha dado a entender, pero nunca ningún contrato que lo vinculara a la entidad ni acuerdos escritos que haya tenido que romper. "Una cosa es que haya rumores, cuestiones que pueden estar empezando a avanzarse, pero con Zaragoza nunca ha habido nada firmado".