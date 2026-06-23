El zaragozano Aday Mara comienza el día del Draft

Ha llegado el gran día para Aday Mara. El pívot zaragozano vive ya una jornada que, como él mismo ha reconocido, va a cambiarle la vida. Y es que en apenas unas horas (las 20.00 en Nueva York, las 2.00 de la madrugada en España), dará comienzo el Draft de la NBA en el que las franquicias eligen a los jugadores universitarios o extranjeros que prefieren para completar sus equipos de cara a la próxima temporada.

Y ahí estará Aday Mara, para quien todas las previsiones apuntan desde hace meses a una primera ronda y a uno de los primeros puestos del Draft. De hecho, Mara ha sido uno de los primeros invitados al "green room", la sala reservada a los jugadores destinados a los puestos más altos de la elección.

El zaragozano está viviendo esta fecha tan significativa con sus padres, el que fuera canterano del CBZ Javier Mara y la exjugadora internacional de voleibol Gely Gómez, además de con su representante. Tanto para él como para sus invitados la NBA tenía preparado un almuerzo muy especial del que el propio Aday ha compartido una imagen en sus redes sociales.

Mesa de Aday Mara en el Draft de la NBA. / INSTAGRAM

En una mesa para once comensales, con el nombre de Aday Mara en un cartel, se pueden ver unas ensaladas, unas tarjetas donde se anuncia el menú y unos dulces para completar el avituallamiento antes de pasar a ese "green room" y ver si se cumplen las expectativas y Aday entra entre los diez primeros. Pase lo que pase, el aragonés hará historia al convertirse en el primer jugador de la comunidad que llega a la NBA.