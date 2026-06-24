El Casademont Zaragoza felicita a Aday Mara pendiente de resolver el conflicto por su salida del club

El Casademont Zaragoza ha sido de los primeros en felicitar a su canterano y exjugador del primer equipo Aday Mara tras ser elegido en el número 12 del Draft 2026 y ser elegido por los Oklahoma City Thunder para su debut en la NBA. El pívot zaragozano, tras dar sus primeros pasos en el Basket Lupus del barrio de La Jota, completó su formación en la cantera del primer club aragonés hasta debutar en la Liga ACB.

Tal y como hizo cuando se proclamó campeón de la NCAA, convirtiéndose en el primer aragonés que lo consigue, el club zaragozano ha felicitado a su exjugador en su cuenta de X. "¡Enhorabuena, Aday, por ser elegido en el puesto 12 del Draft NBA! Orgullosos de haberte acompañado en tu desarrollo y de haber formado parte de tu crecimiento desde Casademont Zaragoza ¡Muchísima suerte en esta nueva etapa! #ADNBasketZaragoza", ha dicho el club.

No obstante, continúa sin resolverse el conflicto por la salida del jugador aragonés hace tres años. En 2023, pocos días después de cumplir la mayoría de edad, Aday Mara envió una carta al Casademont Zaragoza comunicando su intención de romper el contrato que unía a ambas partes hasta 2027. Ese acuerdo suponía unos ingresos mínimos garantizados para el jugador de 600.000 euros, que podían haber sido mayores en caso de renegociar y ampliar ese contrato.

La entidad aragonesa entendió siempre que esa carta no era suficiente para romper un pacto que tenía escritas diferentes cláusulas de salida, por lo que reclamó la presencia de Aday en la pretemporada del primer equipo. El jugador no se presentó, poniendo rumbo a UCLA para empezar su carrera universitaria en EEUU, y el club llevó el caso a los tribunales.

El documento incluía dos cláusulas de corte a favor del jugador, una hasta los 18 años de edad con una indemnización de 500.000 euros y otra a partir de ese momento con una cantidad de 700.000 euros. El zaragozano salió del club cuando ya era mayor de edad.

Unas cantidades que no iban a ser íntegras para el Casademont Zaragoza. En previsión de que un club de España, de Euroliga o de NBA pudiera hacer frente a esos pagos llegado el momento, se incluyó a petición de la parte del jugador una condición muy poco frecuente en un contrato: que el 20% de esas cifras fuera para el propio Aday.

Tres años después, el caso sigue sin tener una resolución definitiva. Hasta ahora Aday Mara no ha necesitado llegar a ningún tipo de acuerdo con el Casademont Zaragoza para poder disputar la competición universitaria, pero para disputar la NBA sí necesita el tránsfer.

El comisionado de la NBA, Adam Silver (I), y el jugador de baloncesto español Aday Mara posan para una fotografía tras ser elegido por los Oklahoma City Thunder en la primera ronda del Draft de la NBA 2026 en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). EFE/SARAH YENESEL PROHIBIDO SU USO EN SHUTTERSTOCK. SHUTTERSTOCK OUT / SARAH YENESEL / EFE

Además, el club aragonés se guardó otra bala en la recámara al asegurarse los derechos del jugador a su regreso a Europa. En verano de 2024 el Casademont Zaragoza inscribió a Aday Mara en el derecho de tanteo destinado a los jugadores de cantera que se marchan.

En el caso del pívot aragonés se aplica el artículo 15.1 del Convenio Colectivo y se inscribe en esta lista para poder ejercer sobre él el Derecho de Inscripción Preferente. Es un derecho que se reserva a los jugadores que han pasado por un club en categorías de formación y después se han marchado.

"El derecho de inscripción preferente permite al club de origen formular una oferta cualificada a los jugadores que cumplan los requisitos previstos en este artículo en cuanto a plazos, edades y condiciones. El jugador debe haber participado en las competiciones con el club de origen al menos durante una temporada deportiva, completa en categoría junior. El derecho de inscripción preferente de este solo podrá ejercerse hasta un máximo de 3 ocasiones", señala el artículo 15.1 del Convenio Colectivo.