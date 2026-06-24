El exjugador del Casademont Zaragoza Jilson Bango rescinde con el Fenerbahce

Jilson Bango ya no pertenece al Fenerbahce, club que lo fichó del Casademont Zaragoza en febrero de 2025 abonando un elevado traspaso. Así lo ha anunciado este miércoles el agente del jugador, Misko Raznatovic, en sus redes sociales. "¡Jilson Bango se separa de Fenerbahce y ahora es agente libre! ¡El jugador estará completamente recuperado en 4 semanas!", ha anunciado el fundador de BeoBasket.

Bango apenas ha podido jugar con el conjunto turco, ya que en los primeros meses solo podía disputar la Liga doméstica y su presencia fue muy escasa y el verano pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que le ha dejado fuera de juego todo el curso. El pívot se lesionó mientras disputaba el AfroBasket con la selección de Angola y tras ser supervisado por el equipo médico del conjunto turco se confirmaron los peores pronósticos para el jugador.

Ahora Bango es libre para decidir su futuro, si bien sus derechos en España siguen perteneciendo al Casademont Zaragoza porque el club aragonés decidió inscribirlo hace un año en el derecho de tanteo. Esto quiere decir que cualquier club de la ACB que quiera hacerse con él está obligado a llegar a un acuerdo con el conjunto aragonés.

La aparición del nombre de Jilson Bango en el tanteo causó sorpresa porque este derecho es para jugadores que terminan su vinculación el 30 de junio, mientras que el angoleño dejó de ser jugador del Casademont Zaragoza en febrero. Jilson Bango llegó a la capital aragonesa el verano de 2024 procedente del Braunschweig germano, al que el club pagó 150.000 euros por su salida.

El angoleño empezó a destacar poco a poco en el conjunto aragonés y la lesión de Dubljevic le permitió mostrar todo su potencial, llamando la atención de varios clubs europeos. Finalmente, y tras un cambio de agencia de representación, el Casademont lo traspasó al Fenerbahce por 400.000 euros este curso, 200.000 el siguiente y las cantidades podían llegar a los 950.000.

Fue un acuerdo de traspaso y no el abono de la cláusula de rescisión, fijada en un millón de euros a partir del 30 de junio, por lo que las condiciones son diferentes. En ese acuerdo, el club aragonés no renunció a los derechos del jugador en España y por eso pudo inscribirlo en el tanteo Así lo entendió la ACB en su momento.