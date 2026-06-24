Ya es oficial: Marco Spissu ficha por el Nápoles tras su salida del Casademont Zaragoza

El futuro de Marco Spissu ya está despejado. El base italiano regresará a su país tras salir en los últimos días del Casademont Zaragoza y lo hará para defender la camiseta del Nápoles, que ya ha hecho oficial su incorporación. Su nombre había sonado para varios equipos pero las últimas informaciones ya apuntaban a que el acuerdo con el Guerri Napoli estaba muy avanzado y no ha tardado en hacerse oficial.

Spissu ha cerrado su capítulo en el Casademont Zaragoza después de dos temporadas defendiendo la camiseta roja y entrando en la historia del club con ese triple que culminó el milagro de Lugo para que el conjunto aragonés continúe en la ACB una temporada más. El contrato del sardo incluía una opción de renovación por ambas partes que finalmente no se ha ejecutado.

Formado en la cantera de Dinamo Sassari, en su Cerdeña natal, Spissu solo ha vivido dos experiencias en el extranjero en toda su carrera, una en el Unics Kazan, donde estuvo un curso (2021-22) y otra en el Casademont Zaragoza, donde ha jugado dos años. Antes de irse a Rusia iba a jugar en la ACB pero no superó el reconocimiento médico con el Unicaja de Málaga.

En Zaragoza ha estado dos años, ofreciendo un altísimo nivel en el primero y una versión más irregular en el segundo. Sus dudas y unos problemas físicos marcaron la primera parte de la temporada y el Casademont se planteó incluso cortarlo en enero. Tras la lesión de Bell-Haynes mejoró su rendimiento y se despidió por todo lo alto con el mejor partido de la temporada contra el Breogán, culminado con la canasta salvadora.