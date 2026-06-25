El Casademont Zaragoza suma 650 abonados nuevos en solo quince días de campaña

El Casademont Zaragoza ha sumado 650 personas nuevas en los primeros quince días de la campaña de abonados para la temporada 2026-2027, según anunció el club. La opción más demandada es el Abono Club con 452 nuevas altas. Con él los aficionados tienen incluido asistir a los 37 partidos que disputen los equipos masculino y femenino de Casademont Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe y todos los partidos del equipo de Liga U.

El abono femenino, exclusivo para los partidos que dispute el equipo en Liga Femenina y la fase de grupos de la Euroliga ha alcanzado 198 nuevos adeptos "consolidando una comunidad fiel que seguirá impulsando a nuestro equipo entre los mejores de España y Europa", escribió la entidad.

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"Este apoyo de la Marea Roja llega a las puertas del inicio del 25 aniversario del Basket Zaragoza. Desde el inicio de la campaña se han vivido días intensos que continúan cuando finaliza el mes de junio. Las más de 8.000 personas que apoyan el proyecto del Casademont Zaragoza garantizan que el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza continuará rugiendo junto a sus equipos", valoró.