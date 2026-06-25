Un ex del CAI Zaragoza en LEB y ACB de 39 años y que sigue en activo entra en el traspaso de Sergio de Larrea en la NBA

En una operación entre cuatro equipos y muy sorprendente, un ex jugador del CAI Zaragoza tanto en LEB como en ACB entró en un traspaso gigante y que, en realidad, no tiene sentido alguno, porque se trata de un jugador de 39 años, que juega en una Liga muy menor y que jamás pisó la NBA.

Sergio de Larrea vivió una noche del draft de la NBA mucho más agitada que la de Aday Mara, que simplemente fue elegido por los Oklahoma City Thunder. El base del Valencia Basket, que anoche ganó la ACB junto al aragonés Jaime Pradilla, vivió un traspaso múltiple.

Justo antes de que los Knicks eligieran en el puesto 24, Adam Silver anunció el traspaso con el 25 de los Lakers. Los neoyorquinos seleccionaron a Cameron Carr y los californianos a De Larrea, pero 'Larry' jugaría en los actuales campeones, los Knicks.

Un rato después, sus derechos fueron traspasados a los Dallas Mavericks en un movimiento entre Knicks, Lakers, Mavericks y Suns en el que entraron rondas del draft, jugadores y derechos de jugadores elegidos hace años y que jamás van a jugar en la NBA.

Los Ángeles Lakers enviaron en este megatraspaso a los New York Knicks los derechos de Louis Labeyrie... y de Chinemelu Elonu, exjugador del CAI Zaragoza, que tiene 39 años y que sigue en activo en Kuwait.

El nigeraniano fue elegido en el puesto 59 del draft del 2009, hace ya 17 años, y justo tras ello firmó por el CAI Zaragoza, donde jugó en la LEB, logrando el ascenso a la ACB. Pese a haber firmado dos años, rescindió y se fue a Grecia.

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Sin embargo, Elonu regresó a Zaragoza en la temporada 13-14, teniendo un breve paso de tres partidos y diez días tras una lesión de Henk Norel, aunque finalmente se fue a Turquía a jugar. En esos tres duelos hizo 7 puntos por partido y, ante el Real Madrid, colocó cuatro tapones.