Astou Ndour, nueva jugadora del Casademont Zaragoza: "Estoy muy preocupada por Venezuela"

Astou Ndour nació en Senegal en 1994 pero en 2008 se trasladó a las Islas Canarias, donde ha vivido buena parte de su vida y se hizo jugadora de baloncesto al ser adoptada por el entonces seleccionador nacional Domingo Díaz y su esposa, Begoña Santana, también entrenadora en las islas. En 2011 obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza y ha sido internacional en numerosas ocasiones.

Esa vinculación tan estrecha con las Islas Canarias que Ndour siempre lleva a gala ha llevado al fichaje estrella del Casademont Zaragoza a publicar un post en sus redes sociales sobre la situación de Venezuela, país unido por unos fuertes lazos a las islas.

"Estoy muy preocupada por todo lo que está aconteciendo en Venezuela tras los terribles terremotos. Ya saben la relación que tengo con las Islas Canarias, y los vínculos entre el archipiélago y Venezuela son intensos. Mando todo el ánimo y fuerza a las personas afectadas", indicó la jugadora en sus redes sociales.

Ndour se ha comprometido este verano con el Casademont Zaragoza para las dos próximas temporadas, si bien no se incorporará al conjunto aragonés hasta enero de 2027 por motivos personales. Mismos motivos que le han llevado a renunciar a la WNBA, competición que ya ha disputado varias temporadas y que conquistó en 2021. Además ha jugado en el Perfumerías Avenida, el Fenerbahce y el Schio en Europa, antes de volver al Gran Canaria en 2024.

Al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.