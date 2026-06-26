Jaime Pradilla, jugador aragonés campeón de Liga con el Valencia Basket: "Me haría ilusión jugar algún día en Zaragoza"

Supongo que aún anda por las nubes...

Sí, la verdad. Estoy muy contento, aunque también un poco cansado, la verdad. Ha sido algo increíble de lo que aún no somos del todo conscientes. Es como si no supieras si ha pasado en realidad o no y yo, personalmente, con la ilusión de mi primer título de Liga. Así que ya se puede imaginar.

Puerto, primer capitán, fue a por usted, segundo capitán, para alzar el trofeo juntos. ¿Se esperaba el gesto?

Me lo había dicho momentos antes y fue muy emotivo. Es el que mejor me ha acogido y con el que más tiempo llevo. Somos muy parecidos en cuanto a personalidad y hemos cuajado muy bien. Intento ayudarle en todo lo posible y que tenga ese detalle conmigo significa mucho para mí. Le estoy muy agradecido y me hace feliz haber podido levantar la Copa junto a él.

Le escuché al final emocionado al recordar a su abuela, fallecida hace dos años. ¿De quién más se acordó?

De toda la gente que, por desgracia, ya no está. Pero también, por supuesto, de mis padres, que son mi mayor apoyo, y mis dos hermanos, que son mis referencias en la vida y los que siempre están apoyándome y empujándome para mejorar.

Mucha gente por aquí siente sus éxitos como propios.

Lo sé. Me acordé de gente que ha estado conmigo desde pequeño, como Jaime Fernández. O Carlos Iglesias, que ha estado entrenándome en categorías inferiores. O Jorge Serna... son entrenadores a los que tengo mucho aprecio porque he aprendido un montón de ellos. Y también de Luis Albarejo, que estuvo muchos años allí y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de levantar dos títulos aquí juntos y uno de ellos la Liga, que es muy importante.

Usted conquista la Liga el mismo día que Aday Mara sale elegido en el Draft. Si no es el mejor día de la historia para el baloncesto aragonés poco le faltará.

Seguramente sea de los días más importantes del baloncesto aragonés, sí, y hay que estar orgullosos del trabajo que se está haciendo y valorar sobre todo las cosas que se están haciendo bien en Zaragoza desde categorías inferiores con la formación de jugadores. Los clubs están haciendo que crezca, y sobre todo, la Federación de Aragón, que trabaja con los chicos muy bien y se están viendo los frutos, tanto en el primer equipo de Zaragoza, como jugadores que están saliendo a NCAA o el caso de Aday, que se va a la NBA, así como jugadores que tenemos en la ACB.

«Cuando el Casademont ganó en Lugo me puse a correr como loco, no fui capaz de verlo»

¿Qué me dice de lo de Aday? ¿Cómo lo valora?

De Aday se puede decir poco, porque ya se ha dicho todo. Yo creo que Aday es increíble como jugador, pero lo más importante es cómo es él como persona, y eso se puede ver muy claro en el detalle de ponerse en la chaqueta, el día del Draft, a 250 personas que le han acompañado en el camino y que él piensa que le han aportado un granito de arena en su carrera y en su objetivo, que era llegar a la NBA. Eso dice mucho de él y demuestra una vez más que es igual de grande como jugador que como persona y que tiene un corazón muy bonito. Merece que le vaya lo mejor posible y lo estaremos viendo desde aquí aunque a ver si podemos coincidir cuando venga con la selección.

¿Cómo vivió la agónica salvación del Casademont en Lugo? El Gran Canaria, su rival en la última jornada, fue el que acabó descendiendo gracias al milagro de Spissu...

Nosotros también nos estábamos jugando la segunda plaza y necesitábamos ganar. Antes tuvimos que ir a Zaragoza ante un Casademont que estaba muy necesitado de esa victoria, pero por suerte para nosotros ganamos. El día decisivo nosotros habíamos acabado nuestro partido y estábamos viendo el final del Breogán-Casademont en el gimnasio. Pero yo no era capaz de verlo, así que cuando me dijeron que el Casademont había ganado me puse a correr como loco por el gimnasio. Estaba muy orgulloso porque es mi ciudad, es la gente que me ha dado todo y estoy súper agradecido. Era feliz porque, además, me permite ir a casa una vez y estar con mi gente.

Campeón de Liga, Final Four, mejor jugador español de la temporada tras una brutal campaña y un crecimiento espectacular. Su dimensión y la del Casademont ahora mismo son muy diferentes, pero ¿le gustaría volver a jugar en Zaragoza?

Bueno, yo nunca me cierro las puertas. Me haría ilusión jugar en Zaragoza, delante de mi gente y de mi afición, pero ahora mismo estoy contento y poco a poco mi carrera irá diciendo y se irá viendo lo que va pasando. Por mí, si en algún momento tengo la opción de ir a Zaragoza, tengo claro que lo valoraré mucho porque es mi casa, es mi gente y porque, al final, defender mis colores es algo muy bonito.